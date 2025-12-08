Η Μόσχα ζητά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τμήμα των ζωνών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο, δήλωσε στο AFP ουκρανός αξιωματούχος.

Το εδαφικό ζήτημα παραμένει «το πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι «δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για τον τρόπο επίλυσης των εδαφικών διαφορών στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg News, ανέφερε ότι υπάρχουν οι «απόψεις των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας» για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου, ωστόσο «δεν έχουμε ακόμη μια ενιαία άποψη για το Ντονμπάς».

Ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας από τους δυτικούς συμμάχους, κυρίως τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει ένα ερώτημα για το οποίο εγώ – και όλοι οι Ουκρανοί – θέλουμε να λάβουμε απάντηση: αν η Ρωσία ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας;», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πιέζουν οι ΗΠΑ

Η απαίτηση αυτή «παραμένει και είναι το πιο προβληματικό ζήτημα», δήλωσε η πηγή.

Η Ουάσινγκτον πιέζει την Ουκρανία να αποδεχθεί «πιο γρήγορα» το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον ουκρανό αξιωματούχο.

«Οι Αμερικανοί πιέζουν, "πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα"», αλλά η ουκρανική πλευρά «δεν θα αποδεχθεί τα πάντα χωρίς να τα εξετάσει στις λεπτομέρειές τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ετσι, οι Ουκρανοί δήλωσαν στους αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «ότι απαιτείται ενεργητικότερη δουλειά και αναζήτηση ιδεών», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Οι διαπραγματεύσεις «προοδεύουν», «αλλά υπάρχουν πολύπλοκα θέματα, όπως αυτά που αφορούν τα εδάφη».

Ο αξιωματούχος υπενθύμισε την «τρομακτική» αρχική μορφή του σχεδίου που προτάθηκε από τους Αμερικανούς το οποίο περιλάμβανε 28 σημεία και απηχούσε τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Η επόμενη εκδοχή των «20 σημείων» που διαμορφώθηκε στη συνέχεια από Αμερικανούς και Ουκρανούς στη Γενεύη ήταν «πιο αποδεκτή» για το Κίεβο, αλλά αφήνει σε εκκρεμότητα ευαίσθητα θέματα, δήλωσε ο ουκρανός αξιωματούχος.

Επειτα από χωριστές διαπραγματεύσεις Αμερικανών με Ρώσους και νέους γύρους αμερικανο-ουκρανικών συνομιλιών αυτό το σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πάρει στα χέρια του την τελευταία έκθεση των ουκρανών διαπραγματευτών σήμερα στο Λονδίνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή

Κρίσιμες οι διαπραγμετεύσεις σήμερα στο Λονδίνο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, όπως και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το NATO.

Ο Ρούτε θα τους δεχθεί στην επίσημη κατοικία του, προσθέτει η Ατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

Προηγουμένως ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει σήμερα στο Λονδίνο τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.