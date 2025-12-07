Όσα αποκαλύπτει ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου για την Ουκρανία.

Όλα δείχνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να ανακατέψει και πάλι την τράπουλα επιδιώκοντας από τη μια να μεσολαβήσει για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι -οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει από πριν από τον πόλεμο της Γάζας- και από την άλλη να εγκαταλέιψει την Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να εγκρίνει μια στρατηγική συμφωνία φυσικού αερίου με την Αίγυπτο και να λάβει άλλα μέτρα για να προσελκύσει τον Σίσι σε συνάντηση, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών μέσω οικονομικής διπλωματίας.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ. Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα φέρει τις χώρες πιο κοντά, θα δημιουργήσει μια θερμότερη ειρήνη και θα αποτρέψει τον πόλεμο», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν παρόμοιες πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται σε οικονομικά κίνητρα σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών όπως ο Λίβανος, η Συρία και η Σαουδική Αραβία.

Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο για τη συνεργασία του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο και να επαναφέρουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ σε καλό δρόμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν να το πετύχουν αυτό παράλληλα με το έργο τους για τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Γάζα και την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σε πρόσφατες συνομιλίες, ο σύμβουλος και γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είπε στον Νετανιάχου ότι μετά τον πόλεμο, το Ισραήλ πρέπει να δείξει στις χώρες της περιοχής ότι έχει περισσότερα να προσφέρει από μια απλή αρνητική ατζέντα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ο Κούσνερ τόνισε ότι οι χώρες της περιοχής δεν θέλουν να μιλάνε για το Ιράν όλη την ώρα, αλλά μάλλον να διερευνούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν το Ισραήλ θέλει να ενταχθεί στην περιοχή, πρέπει να επιστρέψει στο να μιλάει αυτή τη γλώσσα, είπε ο Κούσνερ.

«Ο Τζάρεντ είπε στον Μπίμπι ότι το Ισραήλ πρέπει να αναπτύξει οικονομική διπλωματία και να εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στην ειρηνευτική διαδικασία. Εξήγησε πώς όταν οι Καταριανοί, οι Σαουδάραβες ή οι Εμιράτες έρχονται στην Ουάσινγκτον, φέρνουν επιχειρηματικές αντιπροσωπείες επειδή επικεντρώνονται σε συμφωνίες», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αξιοποιήσει τον τομέα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, τους πόρους φυσικού αερίου και την εμπειρογνωμοσύνη του σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το νερό στην περιφερειακή διπλωματία του.

Ο Κούσνερ πρότεινε στον Νετανιάχου να ξεκινήσει με την Αίγυπτο, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και ηγήθηκε της προσπάθειας που μέχρι στιγμής έχει επαναφέρει 27 από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα.

«Οι Αιγύπτιοι έχουν δείξει πραγματικά τη δέσμευσή τους να βοηθήσουν στη Γάζα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ενώ ο Νετανιάχου είπε στον Κούσνερ ότι θέλει να συναντήσει τον Σίσι, δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά, σύμφωνα με μια ισραηλινή πηγή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος ήταν επίσης ψύχραιμος στην ιδέα μιας συνάντησης.

«Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές επαφές σε στρατηγικό επίπεδο μεταξύ των χωρών τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε η ισραηλινή πηγή.

Μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Σίσι

Ο Νετανιάχου είχε προηγουμένως αποσυρθεί από μια πρόσκληση, που εξασφάλισε ο Τραμπ, για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα τον Οκτώβριο στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Η ανατροπή του Νετανιάχου είχε άσχημη απήχηση στον Σίσι, σύμφωνα με την ισραηλινή πηγή.

Ο Σίσι και ο Νετανιάχου είχαν μια μυστική συνάντηση το 2018 και η τελευταία τους δημόσια συνάντηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν το 2017.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει στον Νετανιάχου ότι χρειάζεται να έχει κάτι να προσφέρει στους Αιγύπτιους για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια σύνοδος κορυφής, αναφέρουν οι πηγές.

Μια πιθανότητα είναι να εγκριθεί μια συμφωνία φυσικού αερίου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει της οποίας το Ισραήλ θα παρέχει περίπου το 25% της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου. Η αμερικανική εταιρεία Chevron είναι εταίρος στον τομέα φυσικού αερίου που βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας.

Ο Σίσι ενέκρινε το σχέδιο τον Ιούλιο παρά τις εγχώριες και ξένες επικρίσεις, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ακολουθήσει το παράδειγμά της.

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι αυτό οφειλόταν στην «ισραηλινή εσωτερική μικροπολιτική» και στην επιθυμία του Νετανιάχου να υπογράψει τη συμφωνία κατά τη διάρκεια δημόσιας συνάντησης με τον Σίσι στην Αίγυπτο. Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει στον Νετανιάχου ότι πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία φυσικού αερίου και να προετοιμάσει άλλες οικονομικές προτάσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τον Σίσι. Μια ισραηλινή πηγή και ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν ότι ο Νετανιάχου πρόσφατα συγκρότησε μια ομάδα που προετοιμάζει σιωπηλά απτά οικονομικά αποτελέσματα για μια πιθανή σύνοδο κορυφής με τον Σίσι.

«Αυτό που είπαμε στον Μπίμπι είναι ότι πρέπει να το μετατρέψει σε μια θερμή ειρήνη και στη συνέχεια να συνεργαστεί για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή. Αν λειτουργήσει με την Αίγυπτο, μπορούμε τότε να κάνουμε το ίδιο με τη Συρία, τον Λίβανο και τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Τέλος στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο Τραμπ Τζούνιορ επιτέθηκε στην πολιτική της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα και άφησαν την «αγροτική τάξη» να πολεμήσει. Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής αναγνώρισή του από την αριστερά τον καθιστά σχεδόν «θεότητα», ενώ η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση, αλλά είναι μια βασική προσωπικότητα στο κίνημα Maga. Η παρέμβασή του αντανακλά την αντιπάθεια ορισμένων εντός της ομάδας Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται καθώς η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να παραδώσει εδάφη.

Ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή ήξερε ότι δεν θα κέρδιζε ποτέ εκλογές αν τελείωνε. Είπε ότι ο Ζελένσκι ήταν μια οριακή θεότητα στην αριστερά, αλλά υποστήριξε ότι η Ουκρανία ήταν πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία.

Επίσης, επιτέθηκε στην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν λειτουργούν, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από το οποίο η Ρωσία θα μπορούσε να πληρώσει για τον πόλεμό της. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως «θα περιμένουμε να χρεοκοπήσει η Ρωσία - αυτό δεν είναι σχέδιο».

Είπε ότι συνάντησε μόνο τρία άτομα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του σε ψηφοφόρους που θεωρούσαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν ένα από τα 10 κορυφαία ζητήματα. Ο κίνδυνος τα σκάφη της Βενεζουέλας να φέρουν το ναρκωτικό φαιντανύλη στις ΗΠΑ ήταν, όπως είπε, «πολύ πιο σαφής και υπαρκτός κίνδυνος από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία ή τη Ρωσία».

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι παρατήρησε αυτό το καλοκαίρι σε μια μόνο μέρα στο Μονακό ότι το 50% των supercars όπως οι Bugatti και οι Ferrari είχαν ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. «Πιστεύετε ότι αυτό κερδήθηκε στην Ουκρανία;» ρώτησε.

«Ακούμε όλες τις φήμες για το τι συμβαίνει όταν βλέπουμε ότι κάθε πινακίδα κυκλοφορίας στο Μονακό είναι ουκρανική, οι πλούσιοι έφυγαν και εγκατέλειψαν αυτό που πίστευαν ότι ήταν η αγροτική τάξη για να πολεμήσουν σε αυτούς τους πολέμους. Δεν υπήρχε κίνητρο να σταματήσουν, επειδή όσο ερχόταν το τρένο των χρημάτων και έκλεβαν, κανείς δεν έλεγχε τίποτα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να έρθει η ειρήνη».

Ερωτηθείς αν ήταν δυνατόν ο πατέρας του - ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές ισχυριζόμενος ότι μπορούσε να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία - απλώς να φύγει, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ίσως να το έκανε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική. Ορκίστηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ήταν πλέον «ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών».