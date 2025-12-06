Όσα σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μακρά, «εποικοδομητική» και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και το σχήμα υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σημειώνεται ότι από τότε που παρουσιάστηκε το αμερικανικό σχέδιο πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, κύκλοι συνομιλιών έχουν γίνει με τους Ουκρανούς στη Γενεύη και στη Φλόριντα σε μια προσπάθεια τροποποίησης του κειμένου υπέρ του Κιέβου, όπως επισημαίνει το AFP.

Το κείμενο παρουσιάστηκε επίσης την Τρίτη στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σε επίσκεψη στη Μόσχα του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ.

Λίγες λεπτομέρειες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το τροποποιημένο αυτό σχέδιο, ύστερα από μια αρχική εκδοχή του που θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκή για τη Ρωσία.