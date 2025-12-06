Την ώρα που η Ρωσία εκτοξεύει εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επίσης και με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γερμανίας για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο των προσπαθειών που κάνουμε, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Θα συνεχίσουμε αυτές τι προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς της οποίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική και διαρκής ειρήνη. Αυτό που διακινδυνεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης, η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», πρόσθεσε ο ίδιος.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/1997322158389723248?s=20}

Συνεχίζονται οι επιθέσεις της Μόσχας

Παράλληλα, η Ρωσία εκτόξευσε 653 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 51 πυραύλους στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η αεροπορία του Κιέβου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι κύριοι στόχοι αυτών των χτυπημάτων, για άλλη μια φορά, ήταν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στόχος της Ρωσίας είναι να προκαλέσει ταλαιπωρία σε εκατομμύρια Ουκρανούς», είπε.

Τα drones και οι πύραυλοι είχαν επίσης στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιοχές Chernigiv, Zaporizhzhia, Lviv και Dnipropetrovsk, δήλωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου.

Στην περιοχή της Οδησσού, «9.500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς παροχή θέρμανσης και 34.000 συνδρομητές παραμένουν χωρίς παροχή νερού λόγω ζημιών», δήλωσε ο υπουργός Αποκατάστασης Ολεκσίι Κουλέμπα.