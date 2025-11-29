Λόγω της παρουσίας του Πάπα, οι τουρκικές αρχές έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμούς δρόμων, γεγονός που σε συνδυασμό με τη βροχή προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντινούπολη.

Σε μια ιδιαίτερα ιστορική στιγμή για τη Χριστιανοσύνη, 1.700 χρόνια μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχθηκε τον Πάπα Ρώμης Λέοντα ΙΔ’ στη Νίκαια της Βιθυνίας, την ίδια πόλη όπου το 325 μ.Χ. διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως, το «Πιστεύω», θεμέλιο της χριστιανικής πίστης.

Ο Πάπας έφτασε λίγο πριν τις 14:30 στην έδρα του Πατριαρχείου, όπου τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης μπροστά στον ναό. Οι δύο Προκαθήμενοι άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την αγία εικόνα, ενώ εψάλη Δοξολογία παρουσία υψηλών ιεραρχών από την Κωνσταντινούπολη, τη Ρώμη και την Αλεξάνδρεια, καθώς και διπλωματικών εκπροσώπων.

«Σας υποδεχόμαστε με χαρά και αγαλλίαση», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα και έκανε εκτενή αναφορά στην σύμπνοια που υπήρχε με τον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο. Σημείωσε δε, ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι το πρώτο εκτός Ιταλίας ταξίδι του Πάπα Λέοντος είναι στο μέρος που θεμελιώθηκε η χριστιανική εκκλησία, στη Νίκαια και στο κέντρο της Ορθοδοξίας στο Φανάρι. Το μήνυμα της ενότητας των δύο εκκλησιών, είπε ο Πατριάρχης, το θεωρούμε πιο σημαντικό από ποτέ. Σας καλωσορίζουμε ως αδελφό, ανανεώνουμε τη δέσμευση των εκκλησιών μας να φέρουμε την ειρήνη και τη συμφιλίωση στον κόσμο», είπε ο Πατριάρχης.

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ», αντέτεινε ο Πάπας και πρόσθεσε: «Χαίρομαι που μοιράζομαι την προσευχή μαζί σας. Συγκινήθηκα μπαίνοντας στην εκκλησία, ένιωσα ότι βάδιζα στα βήματα του προκατόχου μου. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κάποιους από τους προκατόχους μου και είχα την ευκαιρία να χαράξω κοινή γραμμή μαζί τους για ζητήματα της εκκλησίας. Ζήσαμε εξαίρετες στιγμές γιατί γιορτάσαμε μαζί με τους αδελφούς μας την επέτειο των 1.700 ετών από την πρώτη ιερά σύνοδο. Εμπνευστήκαμε από την προσευχή του Ιησού να είμαστε ενωμένοι, αναλαμβάνουμε αυτό το έργο με σταθερή δέσμευση. Θα γιορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Είναι σημαντική η ένωση και η ενότητα των εκκλησιών».

Κατόπιν, η τελετή μεταφέρθηκε στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου υπέγραψαν κοινή δήλωση. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι ιεράρχες και τα μέλη της παπικής συνοδείας, πριν οι δύο Προκαθήμενοι αποσυρθούν για κατ’ ιδίαν συζήτηση. Ένα από τα θέματα που αναμένεται να συζητηθεί είναι ο πιθανός κοινός εορτασμός του Πάσχα, ζήτημα που ενδιαφέρει έντονα θρησκευτικούς κύκλους και των δύο Εκκλησιών.

Οι επαφές συνεχίζονται την Κυριακή, ανήμερα της θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης προς τιμήν του Απόστολου Ανδρέα. Ο Πάπας θα συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία στο Φανάρι και αργότερα θα προστεί μαζικής λειτουργίας στην «Volkswagen Arena».

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί το πρώτο αποστολικό ταξίδι του Πάπα στην Τουρκία και εντάσσεται στον διάλογο μεταξύ των δύο Εκκλησιών, με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων και την αντιμετώπιση θεμάτων που είχαν οδηγήσει σε σχίσματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=29Oa2X4VkE8}