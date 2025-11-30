Ο κοινός χαιρετισμός που απηύθυναν στους πιστούς.

Ιστορικές στιγμές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι το πρωί της Κυριακής (30.11.2025) με την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα και την συνάντησή του με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και το μήνυμα ενότητας που έστειλαν.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων συμμετείχαν στην πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία και το τέλος οι δύο προκαθήμενοι ευλόγησαν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου. Μια στιγμή που πέρασε στην ιστορία ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Ρωμαιοκαθολικής και Χριστιανικής Εκκλησίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έδωσε έμφαση στον διαθρησκευτικό διάλογο, τόνισε ότι πρέπει να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, αναφέρθηκε στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ο Πάπας Λέων υπογράμμισε ότι πρέπει να δεσμευθούμε για την αποκατάσταση της ενότητας ενώ μίλησε για το κλίμα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δύο Προκαθήμενοι των Εκκλησιών ανέδειξαν μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους ανέδειξαν τρεις κεντρικούς άξονες που αφορούν άμεσα την παγκόσμια κοινότητα:

Το Πάσχα ως ένδειξη ενότητας και διαλόγου. Τονίστηκε ότι η κοινή ημερομηνία του Πάσχα αποτελεί ορατό σημείο ενότητας και τελικού προορισμού του διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών. Υπογραμμίστηκε πως απαιτείται «ορθόδοξη διαβούλευση» και όχι «μονοπρόσωπη διαχείριση», καθώς η αποδοχή από τον λαό θεωρείται ουσιαστικότερη από τις διακηρύξεις των Ιεραρχών. Παρατέθηκε η ιστορική εμπειρία των «εσπευσμένων και βεβιασμένων ενώσεων από πάνω», οι οποίες κατέρρευσαν, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν παρόμοια λάθη.

Κλίμα και τεχνητή νοημοσύνη. Στο δεύτερο σημείο αναδείχθηκε η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με αναφορές στην πανδημία που απομάκρυνε την κοινωνία από το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, επισημάνθηκε ο ραγδαίος και ανεξέλεγκτος –κατά πολλούς– ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η σχετική έκκληση του Πάπα χαρακτηρίστηκε «επίκαιρη», καθώς αφορά όλους, ανεξαρτήτως πίστης ή θρησκευτικής στάσης.

Πόλεμοι και εκτοπισμός χριστιανικών πληθυσμών. Το τρίτο σημείο περιέλαβε αναφορά στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις τόσο προς βορρά (Ουκρανία) όσο και προς νότο (Γάζα, Συρία, Μέση Ανατολή), που χαρακτηρίστηκε «λίκνο της Χριστιανοσύνης». Τονίστηκε ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί είναι οι αυτόχθονες της περιοχής και, όπως σημειώθηκε, «δεν μπορούν να εξοριστούν από τη χώρα τους». Η ανάγκη προστασίας των κοινοτήτων αυτών αναδείχθηκε ως ζήτημα με παγκόσμια διάσταση.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τίμησε την θρονική εορτή του ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Η πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία τελέστηκε προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ’.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έφθασε στο Φανάρι περίπου στις 10:30 τοπική ώρα (9:30 ώρα Ελλάδας). Παρόντες στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου ήταν επίσης ιεράρχες των δύο εκκλησιών, εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών, διπλωμάτες, άλλοι επίσημοι και πιστοί.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέον ΙΔ’, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.