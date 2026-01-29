«Η εκκλησία πορεύεται διαφορών θλίψεων εντός της Ιστορίας, χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτή» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους στην Καλαμαριά τέλεσε, το απόγευμα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρουσία μελών της κυβέρνησης, βουλευτών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, μητροπολιτών, αγιορειτών πατέρων και πλήθους κόσμου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ο ναός φέρει το όνομα του Αγίου Χαράλαμπου, του Τσεσμέ (Κρήνη) της Μικράς Ασίας, απόγονοι των προσφύγων του οποίου είναι στην πλειοψηφία τους οι σημερινοί κάτοικοι της Νέας Κρήνης Καλαμαριάς.

«Αυτός ο οίκος εθεμελιώθει κατά το έτος 2019 και κτίσθηκε εντός συντόμου σχετικώς χρονικού διαστήματος, επί την πέτραν της πίστεως και τον λίθον της συλλογικής προσπάθειας, της εκκλησιαστικής συνειδήσεως και της ιστορικής μνήμης για να στεγάσει την του Θεού ενταύθα ενορία» είπε ο κ. Βαρθολομαίος και επαίνεσε τη «σταθερά προσπάθεια ανάδειξης της μικρασιατικής παραδόσεως και κληρονομίας» από τους κατοίκους της Νέας Κρήνης.

«Δεν είναι τόπος τυχαίος, είναι τόπος μνήμης και μαρτυρίας. Οι κάτοικοι της εγκαταστάθηκαν εδώ μετά τον ξεριζωμόν των, από τα αγιασμένα χώματα της Κρήνης της Μικράς Ασίας, του ιστορικού Τσεσμέ» συνέχισε ο κ. Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε ότι ο 'Αγιος Χαράλαμπος συνεορτάζει με την Αγία Αργυρή, μικρασιάτισσα οσία, και αφού εξήρε το παράδειγμα του βίου των δύο αγίων, πρόσθεσε:

«Η πίστη δεν είναι θεωρία, αλλά βίωμα και θυσία και ομολογείται δια της εμπράκτου αγάπης, παντί τόπω και χρόνω... Η εκκλησία πορεύεται διαφορών θλίψεων εντός της Ιστορίας, χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτή....Η αποψινή παρουσία μας εδώ, εν τω μέσω υμών, κατά αυτήν την σημαντική στιγμή της τελετής των θυρανοιξείων του ναού δεν αποτελεί εξωτερικόν γεγονός, αλλά έκφραση εσωτάτης κοινωνίας και πνευματικής εγγύτητος και τονίζει, έτι περαιτέρω, τον αρραγήν σύνδεσμο της (οικείας) Ιεράς Μητροπόλεως και της ενορίας ταύτης, μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Προσφωνώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος θυμήθηκε ότι ήταν ιδέα του κ. Βαρθολομαίου να οικοδομηθεί ναός στη Νέα Κρήνη, στη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους του Τσεσμέ. Όπως ανέφερε, ο κ. Βαρθολομαίος του το μετέφερε ως «πατρική εντολή», κατά τη διάρκεια επίσκεψης του, πριν από το 2019, στον Τσεσμέ, όπου ο κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στον εκεί ιστορικό ναό, ο οποίος σήμερα λειτουργεί, με εντολή των τοπικών αρχών, ως χώρος πολιτισμού.

Στα θυρανοίξια του ναού παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτές, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυριζογλου, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μητροπολίτες και ιερείς, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, κ.α.

Επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών Κωνσταντινουπόλεως Β. Ελλάδας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε στη συνέχεια τα γραφεία της Ένωσης Ομογενών Κωνσταντινουπόλεως Β. Ελλάδος, στην Καλαμαριά, όπου και αναγορεύτηκε, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, επίτιμος πρόεδρος της.

«'Αξια τέκνα της Μητρός Εκκλησίας χαιρόμαστε και σεμνυόμαστε για την πρόοδο σας. Είμεθα συγκινημένοι για την υψηλή αυτή διάκριση και από τα λόγια σας, που ακούσαμε, αλλά και από αυτή την υπέροχη εκδήλωση της απονομής. Η σημερινή διάκριση προς το πρόσωπο μας αποτελεί συνάμα και τεκμήριον της αγάπης σας προς τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείον» είπε ο κ. Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε ότι το Φανάρι «υπήρξε κατεξοχήν ο φορέας του ευρύτερου πολιτισμού του ευσεβούς ημών Γένους, κράτησε και κρατά ζωντανές όλες τις παραδόσεις, διακονεί την χριστιανική Ορθόδοξη αλήθεια και προσεγγίζει υπεύθυνα το σύγχρονο άνθρωπο και τα προβλήματα του, με ευαισθησία».

Υπενθύμισε, ότι πρόσφατα γιορτάστηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας τα 1700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Συνόδου, παρουσία του Πάπα Ρώμης. Έκανε αναφορά και στο Σύμβολο της Πίστεως, που «ολοκληρώθηκε κατά την, εν Κωνσταντινούπολη, Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο» και έκτοτε «αναγιγννώσκεται μέχρι σήμερα στις εκκλησίες μας στην αυθεντική γλώσσα της συντάξεως του, την κοινήν ελληνική, με την οποία διεδόθη σε ολόκληρο τον κόσμο η πίστη μας».

«Αυτή τη γλώσσα, τον θρησκευτικό μας πολιτισμό και τον εν γένει πολιτισμό, καλλιεργείτε και εσείς παντοιοτρόπως, εδώ στην Ένωση, με οργάνωση διαλέξεων και με άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και με σημαντικές εκδόσεις» πρόσθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βαρθολομαίος στον πρόεδρο της Ένωσης, θεολόγο, Πολύβιο Στράντζαλη, φοιτητή του Λυκείου της Χάλκης και «πολυγραφότατο μελετητή του πολιτισμού της Ιστορίας και της εκπαιδεύσεως της Κωνσταντινουπόλεως», με τον οποίο όπως είπε, συνδέεται με πολύχρονη φιλία. Χαρακτήρισε την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Β. Ελλάδος, ως «ένα δώρο που έδωσε η ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως στη Θεσσαλονίκη» και πρόσθεσε:

«Εμείς οι Ρωμιοί δε ζούμε μόνο με τη δόξα των προγόνων μας, αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έργα αντάξια αυτών και της Ιστορίας μας. Αυτό επιτυγχάνετε και εσείς, με άριστο, όντως, τρόπο» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.