Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα.

Στη σύλληψη του 23χρονου προχώρησε η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος προσήλθε αυτοβούλως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Παρασκευής, 13/03, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, υποστηρίζοντας πως αυτός μαχαίρωσε το θύμα.

Ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι το θύμα μαζί με την παρέα του τον περίμεναν κάτω από το σπίτι του και του επιτέθηκαν για οπαδικά κίνητρα. Από τη συμπλοκή ο 23χρονος έπεσε κάτω και βρήκε ένα μαχαίρι στο έδαφος το οποίο χρησιμοποίησε για να αμυνθεί, μη γνωρίζοντας ποιον από τους επιτιθέμενους μαχαίρωσε.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 14/03 θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ όπως μετέδωσε η ΕΡΤ δεν έχει βρεθεί ακόμη το φονικό όπλο, το μαχαίρι. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητούνται δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ έδειξαν ότι ο 20χρονος έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι, το ένα στην αριστερή πλευρά του θώρακα και το άλλο στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξέταση.

Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα που θα υποβληθούν σε τοξικολογικό έλεγχο, ενώ η διαδικασία διερεύνησης των ακριβών αιτίων θανάτου θα συνεχιστεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας πριν από την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να φωτιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, κυρίως όμως να βρεθεί η αιτία του αιματηρού επεισοδίου.