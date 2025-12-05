Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, συμπληρώνονται 17 χρόνια από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο 15χρονος τότε Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος - Κλειστοοι σταθμοί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ.

Αίαντες και προληπτικές συλλήψεις περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων στην επέτειο μνήμης των 17 χρόνων που συμπληρώνονται το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Τα μέτρα της αστυνομίας αναμένεται να είναι δρακόντεια ενώ το σχέδιο ασφαλείας για την πρόληψη επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως γύρω από την περιοχή των Εξαρχείων, όπου έγινε και η δολοφονία του 15χρονου τότε Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 4.000 αστυνομικοί από μονάδες των ΜΑΤ, ΥΜΕΤ, ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΗ, ενώ έχουν επιστρατευθεί και τα οχήματα εκτόξευσης νερού, «Αίαντες».

Παράλληλα drones θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ εισαγγελικοί λειτουργοί θα βρίσκονται σε ετοιμότητα τόσο επί τόπου όσο και στο πεδίο για αξιολόγηση τυχόν αξιόποινων ενεργειών, όπως συνέβη και με την πορεία του Πολυτεχνείου.

Από τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσουν να κλείνουν οι δρόμοι, όπως η Πανεπιστημίου και σταδιακά οι υπόλοιποι γύρω από την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Υπολογίζεται ότι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τις 5 το απόγευμα η κυκλοφορία στο κέντρο θα έχει αποκατασταθεί, οπότε και θα κλείσουν και πάλι οι δρόμοι για την απογευματινή πορεία.

Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις

Δύο συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον Επαμεινώνδα Κορκονέα. Στις 12:00, στα Προπύλαια, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση μνήμης από μαθητές και φοιτητές, ακολουθούμενη από πορεία προς το Σύνταγμα.

Στις 18:00, αριστερές οργανώσεις και ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου καλούν εκ νέου σε συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς το σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 15χρονος τότε Αλέξανδρος. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, όπως Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Πάτρα και Αγρίνιο, όπου επίσης θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Στις 21:00 θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας, στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλλα στα Εξάρχεια.

Κλειστοί σταθμοί μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και ξανά στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακές τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «λόγω των συγκεντρώσεων - πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, το Σάββατο (6-12-2025), θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας. Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες. Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».