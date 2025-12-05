Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. τιμήθηκε με βραβείο για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα στο πλαίσιο της 10ης τελετής απονομής των βραβείων «Ελληνική Αξία» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσα από δράσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα, την υπευθυνότητα και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης.

Τα βραβεία «Ελληνική Αξία» έχουν καθιερωθεί ως ένας θεσμός που επιβραβεύει την υγιή και δυναμική επιχειρηματικότητα και τιμά τις επιχειρήσεις που παράγουν πραγματική αξία για την Ελλάδα και ξεχωρίζουν για την παραγωγική αριστεία, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών.

Το βραβείο παρέλαβε η κα Ειρήνη Κωνσταντοπούλου, Corporate & Marketing Tech Manager της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, η οποία δήλωσε: «Είναι πραγματικά συγκινητικό να αναγνωρίζεται η δράση της εταιρείας μας. Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα για εμάς είναι μια σταθερή δέσμευση προς την κοινωνία που μας στηρίζει, και θα συνεχίσουμε με συνέπεια και πράξεις να δημιουργούμε θετικό αποτύπωμα. Η εθελοντική αιμοδοσία, που αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρείας μας, καθώς και οι συνεχείς δενδροφυτεύσεις που πραγματοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζουν στην πράξη αυτή τη δέσμευση.»