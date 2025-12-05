Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 2024.

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίο στο Περιστέρι 51χρονος, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί για τη διάρρηξη και κλοπή χρηματικού ποσού από ΑΤΜ τον Μάρτιο του 2024 στην ίδια περιοχή. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και ανάλυση στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο συλληφθείς, μαζί με τρεις ακόμη αγνώστους συνεργούς του, τον Μάρτιο του 2024 είχε παραβιάσει την κεντρική θύρα δημόσιας υπηρεσίας στο Περιστέρι, είχε χρησιμοποιήσει τροχό και οξυγόνο για να διαρρήξει το ΑΤΜ τράπεζας που βρισκόταν στην πρόσοψη του κτιρίου και αφαιρέσει χρηματικό ποσό 89.950 ευρώ. Η εγκληματική τους δράση πιστοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση των συλλεχθέντων δεδομένων και ερευνητικό έργο μηνών.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση και την έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 φυσίγγια καραμπίνας, αναδιπλούμενο μαχαίρι τροχός κοπής μετάλλων, 2 δίσκοι κοπής, κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM USB συσκευή αποθήκευσης Για τα ευρήματα αυτά συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύλληψη και δεύτερου 51χρονου

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη και ένας ακόμη 51χρονος, στην οικία του οποίου βρέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 4,5 γραμμαρίων, πλήθος κινητών τηλεφώνων πολλές κάρτες SIM διαφόρων εταιρειών

Και οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ ο ένας εξ αυτών τελούσε υπό περιοριστικούς όρους. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.