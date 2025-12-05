Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Τρεις 13χρονες μαθήτριες γυμνασίου συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για υπόθεση bullying, με θύμα επίσης μια 13χρονη μαθήτρια. Οι κατηγορίες αφορούν σωματική βλάβη και εξύβριση αδύναμου ατόμου.

Σύμφωνα με την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι δύο από τις ανήλικες φέρονται να εξύβριζαν συστηματικά τη 13χρονη, ενώ προχθές το μεσημέρι η τρίτη, έπειτα από παρότρυνση των δύο συγκατηγορουμένων της, προκάλεσε σωματικές βλάβες στο θύμα σύμφωνα με το agrinionews.gr.

Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση.