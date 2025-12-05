Το «A Knight of the Seven Kingdoms» θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου 2026.

To ΗΒΟ Μax έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το A Knight of the Seven Kingdoms, τη νέα prequel σειρά του Game of Thrones.

Το A Knight of the Seven Kingdoms είναι η επερχόμενη σειρά spin-off του Game of Thrones που περιστρέφεται γύρω από τον Sir Duncan «Dunk» the Tall (Peter Claffey) και τον ακόλουθό του Egg (Dexter Sol Ansell). Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max τον ερχόμενο Ιανουάριο, ενώ η δεύτερη σεζόν βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης.

Το τρέιλερ του A Knight of the Seven Kingdoms μας μεταφέρει πίσω στο Westeros. Ωστόσο, όπως και το House of the Dragon, διαδραματίζεται πολύ πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones.

{https://youtu.be/sItUCKJQLTU?si=mNtstiW780cj9s-d}

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «Δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιούνται στο Westeros... ένας νεαρός, αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Ser Duncan the Tall, και ο μικροκαμωμένος ακόλουθός του, Egg. Σε μια εποχή που η δυναστεία των Targaryen εξακολουθεί να κατέχει τον Σιδηρούν Θρόνο και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμη σβήσει από τη ζωντανή μνήμη, σπουδαία πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνες περιπέτειες περιμένουν αυτούς τους απίθανους και ασύγκριτους φίλους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι George R. R. Martin και Ira Parker είναι συν-δημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς.

Η σειρά «A Knight of the Seven Kingdoms» θα κάνει πρεμιέρα σε HBO και HBO Max στις 18 Ιανουαρίου 2026. Η πρώτη σεζόν θα έχει συνολικά έξι επεισόδια.