Tα νέα είναι συναρπαστικά για τους φαν του Game of Thrones.

Το HBO ποντάρει τα πάντα στο House of the Dragon, καθώς όχι μόνο ανανέωσε τη σειρά για τέταρτη σεζόν, αλλά έδωσε και στους θαυμαστές μια ιδέα για το πότε θα κυκλοφορήσει ο τρίτος κύκλος.



Όπως μάθαμε, το δίκτυο επιβεβαίωσε επίσημα ότι η prequel σειρά του Game of Thrones, ανανεώθηκε για τέταρτη σεζόν, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2028. Στο μεταξύ, η τρίτη σεζόν θα προβληθεί το καλοκαίρι του 2026, χωρίς να έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή τρίμηνο. Αυτό που δεν έχει γίνει σαφές είναι πόσα επεισόδια θα έχουν οι επερχόμενοι κύκλοι, καθώς η πρώτη σεζόν είχε δέκα επεισόδια, ενώ η δεύτερη είχε συνολικά οκτώ.

Η ανακοίνωση της ανανέωσης έγινε από τον Casey Bloys, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου του HBO στη Νέα Υόρκη.



Θυμίζουμε ότι το House of the Dragon έκανε το ντεμπούτο του στο HBO στις 21 Αυγούστου 2022 σημειώνοντας γρήγορα μεγάλη επιτυχία. Η δεύτερη σεζόν έκανε πρεμιέρα δύο χρόνια αργότερα, στις 16 Ιουνίου 2024, με το φινάλε να μεταδίδεται στις 4 Αυγούστου. Παρατηρεί λοιπόν κανείς, ότι σταθερά, ο κάθε κύκλος κυκλοφορεί ανά διετία και μάλιστα καλοκαιρινούς μήνες. Αναμένοντας την τρίτη σεζόν το καλοκαίρι του 2026, η επόμενη -τέταρτη- θα θα μεταδοθεί το καλοκαίρι του 2028.



Επιπλέον, αυτό που είχε ειπωθεί στο παρελθόν είναι ότι ο τέταρτος κύκλος του Ηouse of the Dragon θα είναι και ο τελευταίος. Ωστόσο, στην τελευταία ανακοίνωσή του, το ΗΒΟ δεν έκανε καμία αναφορά σε φινάλε. Είναι πιθανό βέβαια, απλώς να παρέλειψε να το αναφέρει. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργική ομάδα έχει αρκετό χρόνο για να σχεδιάσει το τέλος και να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη με το Game of Thrones, ή να... εκνευρίσει τον συγγραφέα George R.R. Martin, ο οποίος με τη σειρά του σπάει τα νεύρα των φαν του που δεν στρώνεται στο γράψιμο ώστε να τελειώσει το έκτο βιβλίο του «A Song of Ice and Fire», που όπως φαίνεται δεν θα έρθει ποτέ.



Παράλληλα, οι οπαδοί του Game of Thrones αναμένεται να επιστρέψουν στο Westeros σύντομα. Το A Knight of the Seven Kingdoms, μια άλλη spin-off prequel σειρά, θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2026 και συγκεκριμένα στις 18/01, με τη δεύτερη σεζόν να ακολουθεί το 2027, δηλαδή μεταξύ των σεζόν 3 και 4 του House of the Dragons.

Εν ολίγοις, φαίνεται ότι το πρόγραμμα του HBO έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να έχει μια σειρά από το σύμπαν του Game of Thrones κάθε χρόνο τουλάχιστον μέχρι το 2028.