Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της τρίτης και προτελευταίας σεζόν του House of the Dragon.

Αν είστε φαν του House of the Dragon, τότε τα νέα είναι πολύ ευχάριστα για εσάς, καθώς η τρίτη σεζόν πλησιάζει ένα βήμα πιο κοντά στην κυκλοφορία της.

Η σειρά του HBO, με πρωταγωνιστές τους Ματ Σμιθ, Έμα Ντ'Άρσι και Ολίβια Κουκ, ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της μετά από έξι μήνες στα Leavesden Studios της Αγγλίας. Με το post-production να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το prequel του Game of Thrones ετοιμάζεται για κυκλοφορία του χρόνου, συνεχίζοντας την ιστορία των Ταργκάριεν.



Συγκεκριμένα, η σειρά αναμένεται να επιστρέψει για μία τρίτη σεζόν το καλοκαίρι του 2026. Πρόσφατα, ο επικεφαλής του HBO, Κέισι Μπλόις, ανακοίνωσε ότι η σειρά θα έκανε πρεμιέρα λίγο μετά την προθεσμία για τα Emmy τον Μάιο, όπερ σημαίνει ότι περιμένουμε τα νέα επεισόδια περίπου τον Ιούνιο.



Επίσης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν που περιλάμβαναν γυρίσματα σε διάφορες τοποθεσίες του πλανήτη, η ο τρίτος κύκλος γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επερχόμενη σεζόν αναμένεται να έχει οκτώ επεισόδια και θα περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές στιγμές από το Fire & Blood του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.

Με δημιουργός τον Ράιαν Κόνταλ σε συνεργασία με τον Μάρτιν, το House of the Dragon εξερευνά την άνοδο και την πτώση του Οίκου Ταργκάριεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επερχόμενη σεζόν θα είναι το προτελευταίο κεφάλαιο, καθώς το HBO επιβεβαίωσε ότι η σειρά θα ολοκληρωθεί με την τέταρτη και τελευταία του σεζόν.



Σε άλλα νέα, οι θαυμαστές περιμένουν επίσης τo νέο spinoff του Game of Thrones, A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Ακόμα ένα prequel το οποίο βασίζεται στις νουβέλες του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, Tales of Drunk and Egg και διαδραματίζεται περίπου 89 χρόνια πριν από τα γεγονότα των κύριων μυθιστορημάτων της σειράς A Song of Ice and Fire και περίπου 77 χρόνια μετά την έναρξη του House of the Dragon.

Το A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight, θα αποτελείται από έξι επεισόδια και θα κυκλοφορήσει στο HBO Max στις 18 Ιανουαρίου 2026.