Η τρίτη σεζόν του House of the Dragon θα είναι πιο μεγάλη και άγρια από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Το Game of Thrones ολοκλήρωσε την οκταετή του πορεία στο HBO τον Μάιο του 2019. Βασισμένη στη σειρά φαντασίας A Song of Ice and Fire του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, η σειρά άνοιξε το δρόμο για αρκετά spin-offs, ωστόσο μέχρι στιγμής, το μόνο που έχει κυκλοφορήσει είναι το House of the Dragon, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει για την τρίτη σεζόν του.



Μιλώντας στο Deadline κατά τη διάρκεια των βραβείων Emmy, ο Casey Bloys του HBO Max άφησε ανοιχτό ένα μικρό παραθυράκι κυκλοφορίας για την τρίτη σεζόν της σειράς. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι για λίγο μόνο δεν θα προλάβει η σειρά τα Emmy του 2026. Αν αναλογιστεί κανείς ότι για να είναι μία σειρά επιλέξιμη πρέπει να έχει κυκλοφορήσει μέχρι τις 31 Μαΐου 2026, τότε το House of the Dragon πιθανώς να κυκλοφορήσει στις αρχές του ερχόμενου καλοκαιριού και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2026.



Θυμίζουμε ότι τον περασμένο μήνα, η Ολίβια Κουκ η οποία υποδύεται την Alicent Hightower έδωσε κάποιες πληροφορίες για το τι μπορούμε να περιμένουμε όταν η σειρά επιστρέψει στις οθόνες μας. «Νομίζω μπορώ να πω για την σειρά ότι ξεκινάει δυναμικά. Τα δύο πρώτα επεισόδια υποτίθεται ότι θα ήταν το φινάλε μας πέρυσι. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε το είδος της ενέργειας» είπε η ηθοποίος και πρόσθεσε ότι θα είναι «μεγαλύτερο και πιο άγριο από ποτέ», ενθουσιάζοντας τους φαν.



{https://youtu.be/YN2H_sKcmGw?si=yeZ91wSuXeytPSNB}



Nωρίτερα ο Ματ Σμιθ (Daemon Τargaryen) είχε επιβεβαιώσει ότι πλησίαζαν στο τέλος των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν, λέγοντας «Είμαστε κοντά στο τέλος της σειράς, πραγματικά. Γίνεται χαμός. Συμβαίνουν πολλά εκεί. Είναι δύσκολο, αλλά πλησιάζουμε στο τέλος» προσθέτοντας ότι τους απέμεναν 35 ημέρες γυρισμάτων.



Παράλληλα, ένα ακόμα spin-off του Game of Thrones το οποίο αναμένεται, είναι το A Knight of the Seven Kingdoms, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026. Το A Knight of the Seven Kingdoms διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και βασίζεται στις νουβέλες του Μάρτιν, Tales of Dunk and Egg.