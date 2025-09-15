Ο Χένρι Καβίλ έφυγε, ο Λίαμ Χέμσγουορθ έρχεται ως Γητευτής, στην τέταρτη σεζόν του The Witcher.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ, φωτογραφίες και την αφίσα για την πολυσυζητημένη τέταρτη σεζόν του The Witcher με τον Λίαμ Χέμσγουορθ να διαδέχεται τον Χένρι Καβίλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γητευτή.



Το τρέιλερ δείχνει τον Geralt του Χέμσγουορθ να μάχεται ένα φαντασματικό πλάσμα, ενώ το κλιπ διάρκειας ενάμισι λεπτού μάς δίνει μια ουσιαστική γεύση από το πώς η ερμηνεία του Χέμσγουορθ θα ευθυγραμμιστεί με την ερμηνεία του Καβίλ και σε τι θα διαφέρει. Επιπλέον, μάς αποδεικνύει ότι η σειρά συνεχίζει να εντυπωσιάσει με εκπληκτικά οπτικά εφέ της.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η τέταρτη σεζόν ακολουθεί τον Geralt της Rivia, Yennefer του Vengerberg (Anya Chalotra), και την Πριγκίπισσα Cirilla της Cintra (Freya Allan) οι οποίοι παραμένουν χωρισμένοι κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, αντιμετωπίζοντας εχθρούς και σχηματίζοντας απροσδόκητες συμμαχίες.

{https://youtu.be/kQGshAJmdBU?si=R-5ge67C_UTeZwdN}



Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι φήμες -που τελικά επιβεβαιώθηκαν- έλεγαν ότι σειρά θα επιστρέψει πριν το τέλος του 2025.



Επίσης, η showrunner Lauren Schmidt Hissrich επιβεβαίωσε ότι ο 4ος και 5ος κύκλος που γυρίστηκαν back-to-back θα προσαρμόσει τα μυθιστορήματα του Sapkowski, Baptism of Fire, The Tower of the Swallow, και Lady of the Lake. Ωστόσο, όπως έχει γίνει γνωστό, η πέμπτη σεζόν θα είναι και η τελευταία, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της σειράς.

Torn apart by a war-ravaged Continent, the fight continues for Geralt, Ciri and Yennefer to survive and reunite again. The Witcher Season 4 returns to Netflix 30th October.

Η τέταρτη σεζόν του The Witcher θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 30 Οκτωβρίου 2025.