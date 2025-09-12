Ο Χένρι Καβίλ τραυματίστηκε σοβαρά πριν τα γυρίσματα του «Highlander» - «Παγώνει» η παραγωγή

Η έναρξη των γυρισμάτων του Highlander μεταφέρεται για το 2026.

Ο Χένρι Καβίλ φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου ριμέικ της ταινίας «Highlander».

Ο 42χρονος ηθοποιός υπέστη έναν αδιευκρίνιστο αλλά αρκετά σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να μπει φρένο στην έναρξη των γυρισμάτων, σύμφωνα με το Deadline. Έτσι, η παραγωγή της ταινίας μετατίθεται για το 2026.

Ο Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο remake της κλασικής ταινίας του 1986 στην οποία πρωταγωνιστούσαν αρχικά οι Κρίστοφερ Λαμπέρτ και Σον Κόνερι. Η αρχική ταινία ξετυλίγει την κορύφωση μιας αρχαίας μάχης ανάμεσα σε αθάνατους πολεμιστές η οποία εκτυλίσσεται μέσα από αλληλένδετες ιστορίες από το παρελθόν και το παρόν, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ράσελ Μαλκάχι.

Εκτός από τον Καβίλ που θα υποδυθεί τον ομώνυμο ρόλο, στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι Ράσελ Κρόου στον ρόλο του μέντορα Ramirez, Ντέιβ Μπαουτίστα, Μαρίσα Αμπέλα, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χούνσου και Μαξ Τσάνγκ.



Την σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι του John Wick, σε σενάριο του Μάικλ Φιντς.



Ο Καβίλ είχε δηλώσει τον Ιούλιο στο THR ότι αυτό το καλοκαίρι το περνάει απόλυτα αφοσιωμένος στον ρόλο του.

«Αυτό απορροφά όλη μου την προσοχή», είπε για την ταινία. «Είναι ένα πρότζεκτ για το οποίο είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό να υποδυθώ αυτόν τον χαρακτήρα και μου αρέσει πολύ να συνεργάζομαι με τον Τσαντ Σταχέλσκι. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος», ανέφερε ο ηθοποιός.