Το HBO μας δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα spinoff σειρά του Game Of Thrones.

Το ΗΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ για το A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight, το νέο prequel του Game of Thrones, ανακοινώνοντας παράλληλα και την ημερομηνίας της πρεμιέρας



Το βίντεο μάς δίνει μια πρώτη ματιά στην ιστορία του Dunk (Peter Claffey) και του Egg (Dexter Sol Ansell). To νέο spinoff του Game of Thrones αποτελείται από έξι επεισόδια, βασίζεται στις νουβέλες του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, Tales of Drunk and Egg και διαδραματίζεται περίπου 89 χρόνια πριν από τα γεγονότα των κύριων μυθιστορημάτων της σειράς A Song of Ice and Fire και περίπου 77 χρόνια μετά την έναρξη του House of the Dragon.



Aυτό σημαίνει ότι η επερχόμενη σειρά θα είναι διαφορετική από το Game of Thrones και το House of the Dragon, καθώς η ιστορία δεν θα επικεντρώνεται στη μαγεία και τους ιπτάμενους δράκους.

Στην επίσημη σύνοψη διαβάζουμε: «Ένα αιώνα πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιόνταν στο Westeros... ένας νεαρός, αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Ser Duncan the Tall, και ο μικροκαμωμένος ακόλουθός του, Egg. Σε μια εποχή που η δυναστεία των Targaryen εξακολουθεί να κατέχει τον Iron Throne και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμη σβήσει, μεγάλα πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνες περιπέτειες περιμένουν αυτούς τους απίθανους και ασύγκριτους φίλους».

Ο ίδιος ο συγγραφέας -που έχει δει όλα τα επεισόδια- έχει δηλώσει ενθουσιασμένος και απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.



{https://youtu.be/UPFRItMOgPo?si=i6sVCg60zuQT03EO}

Ενώ η σειρά Game of Thrones ήταν μέχρι τώρα γεμάτη από επικές μάχες, σκοτεινή μαγεία και συνεχή αναζήτηση εξουσίας, το A Knight of the Seven Kingdoms φαίνεται ότι θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό δεν αφορά μόνο την ιστορία, αλλά και τους τίτλους έναρξης, οι οποίοι θα είναι λιγότερο πομπώδεις σε σύγκριση με τις εντυπωσιακές ορχηστρικές συνθέσεις των Game Thrones και House of the Dragon. Εξηγώντας την ανάγκη για αυτή την αλλαγή, ο showrunner Ira Parker δήλωσε στο Entertainment Weekly:



«Όλες οι αποφάσεις έπεσαν στον Dunk, ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει τον χαρακτήρα του σε κάθε πτυχή της σειράς, ακόμα και στον τίτλο. Οι τίτλοι της αρχικής σειράς [Game of Thrones] και του House of Dragon είναι μεγαλοπρεπείς, επικοί και απίστευτοι. Η μουσική του Ramin Djawadi είναι ορχηστρική, μεγαλοπρεπής και όμορφη. Αυτό δεν είναι ακριβώς το στυλ του Dunk. Είναι απλός, λιτός και στοχευμένος. Δεν έχει πολλά φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του».



Το A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight, θα κυκλοφορήσει στο HBO Max στις 18 Ιανουαρίου 2026.