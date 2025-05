A Knight of the Seven Kingdoms: Καθυστερεί η νέα spinoff σειρά του Game of Thrones

To νέο prequel spinoff του Game of Thrones θα κυκλοφορήσει τελικά το 2026.

To Max, η πλατφόρμα streaming του ΗΒΟ αλλάζει και πάλι το όνομά του και επανέρχεται στο παλιό και γνώριμο HBO Max. Tην ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Warner Bros. Discovery, μαθαίνουμε ότι η νέα, πολυαναμενόμενη σειρά της πλατφόρμας, A Knight of the Seven Kingdoms, δεν θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά αναβάλλεται για του χρόνου.

Συγκεκριμένα, τo νέο spinoff του Game of Thrones αποτελείται από έξι επεισόδια, βασίζεται στις νουβέλες του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, Tales of Drunk and Egg και διαδραματίζεται περίπου 89 χρόνια πριν από τα γεγονότα των κύριων μυθιστορημάτων της σειράς A Song of Ice and Fire και περίπου 77 χρόνια μετά την έναρξη του House of the Dragon.

Ο ίδιος ο συγγραφέας -που έχει δει όλα τα επεισόδια- έχει δηλώσει ενθουσιασμένος και απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

Ωστόσο, για το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί του, εμείς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2026 για να το διαπιστώσουμε, όταν θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή η νέα σειρά.

Σημειώνεται επίσης, ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Collider, ο Μάρτιν αποκάλυψε ότι ο showrunner Ira Parker (ο οποίος εργάστηκε στην πρώτη σεζόν του House of the Dragon) και η ομάδα του, εργάζονται ήδη για τη δεύτερη σεζόν. Όπως έχει γίνει γνωστό, το επερχόμενο spinoff θα έχει τρεις σεζόν, ενώ ο δεύτερος και τρίτος κύκλος είναι πολύ πιθανόν να γυριστούν back to back.