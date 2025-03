«A Knight of the Seven Kingdoms»: Στα σκαριά η 2η σεζόν του νέου spinoff του Game of Thrones

Η πρώτη σεζόν της νέας σειράς, θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του 2025.

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του Game of Thrones, μόλις επιβεβαίωσε ότι το νέο spinoff, A Knight of the Seven Kingdoms θα έχει και δεύτερη σεζόν. Σύμφωνα με τον Μάρτιν, η ομάδα πίσω από την επερχόμενη σειρά για το Westeros, εργάζεται ήδη για τη δεύτερη σεζόν.



Συκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Collider, ο Μάρτιν αποκάλυψε ότι ο showrunner Ira Parker (ο οποίος εργάστηκε στην πρώτη σεζόν του House of the Dragon) και η ομάδα του εργάζονται ήδη για τη δεύτερη σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη σεζόν έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή στα τέλη του 2025 και θα αποτελείται από έξι επεισόδια. Όπως είχαμε μάθει το επερχόμενο spinoff θα έχει τρεις σεζόν, ενώ ο δεύτερος και τρίτος κύκλος είναι πολύ πιθανόν να γυριστούν back to back.

Βασισμένο στις νουβέλες του Μάρτιν, Tales of Dunk and Egg, διαδραματίζεται περίπου 89 χρόνια πριν από τα γεγονότα των κύριων μυθιστορημάτων της σειράς A Song of Ice and Fire και περίπου 77 χρόνια μετά την έναρξη του House of the Dragon.

Ο Μάρτιν έχει δει ολόκληρη την πρώτη σεζόν της νέας σειράς και δηλώνει ένθερμος υποστηρικτής της, επαινώντας την στο «Not a Blog» του τους τελευταίους μήνες.



«Έχω δει και τα έξι επεισόδια τώρα και μου άρεσαν», έγραψε ο Μάρτιν στο blog του πρόσφατα. «Ο Dunk και ο Egg ήταν πάντα ξεχωριστοί και οι αγαπημένοι μου και οι ηθοποιοί που βρήκαμε να τους υποδύονται είναι απίστευτοι», συμπλήρωσε.



«Δεν είναι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι θα περίμεναν σε μια ιστορία φαντασίας». Για όσους ελπίζουν σε πιο επικές, μεγάλες μάχες ή σε δράκους που μάχονται στον ουρανό, το «A Knight of the Seven Kingdoms» θα είναι μια απότομη αλλαγή σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε από αυτό το franchise. «Είναι λίγο πιο ήπιο. Είναι λίγο πιο χιουμοριστικό. Ελπίζω ότι το κοινό θα είναι ανοιχτό σε αυτού του είδους την αλλαγή», δήλωσε ο Martin.