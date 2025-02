Game of Thrones: Και τρίτο spinoff στα σκαριά - Tι θα δούμε στην 3η σεζόν του House of the Dragon

Eκτός από το επερχόμενο A Knight of the Seven Kingdoms, το ΗΒΟ έχει σχέδια και για μια νέα spinoff σειρά που θα αφορά τον Οίκο Targaryen.

H τρίτη σεζόν του House of the Dragon έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα ώστε να επιστρέψει για περισσότερη εκδίκηση το 2026, επιβεβαιώνει στο Deadline η επικεφαλής δραματικών σειρών και ταινιών του HBO, Francesca Orsi.



Ο τρίτος κύκλος θα ξεκινήσει ιδιαίτερα εντυπωσιακά και «με μία συναρπαστική μάχη», σύμφωνα με την Orsi



Σημειώνεται ότι για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών στο Χόλιγουντ την προηγούμενη χρονιά, η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon περιορίστηκε από 10 επεισόδια σε 8, με ένα μέρος της πλοκής που προοριζόταν αρχικά για δεύτερη σεζόν, όπως η πολυαναμενόμενη μάχη του Gullet μεταξύ των Μαύρων και των Πρασίνων, να μεταφέρεται στην τρίτη σεζόν.



«Ξέρεις τι, άξιζε την αναμονή», λέει ο Orsi για την σκηνή μάχης που πρόκειται να δούμε. «Μόλις ήμουν στα γυρίσματα και είδα όλα τα στοιχεία και τι υπήρχε πίσω από αυτή. Είμαι τόσο χαρούμενη που περιμέναμε γιατί θα είναι καλύτερα από ποτέ και δεν νομίζω ότι είχαμε τον χρόνο τότε ώστε να κάνουμε αυτό που καταφέραμε τώρα», εξηγεί.



{https://youtu.be/HQ8H5gqGA34?si=O5QxAw6P1R72zjMZ}



Και ενώ ο συγγραφέας του Game of Thrones και συν-δημιουργός του House of the Dragon, George R.R. Martin είχε κάπως ανάμεικτες αντιδράσεις για τη δεύτερη σεζόν του prequel, ήταν διάχυτος στους επαίνους του για το επερχόμενο δεύτερο prequel του GoT, A Knight of the Seven Kingdoms, το οποίο βασίζεται στην τριλογία νουβέλας φαντασίας Dunk and Egg το οποίο διαδραματίζεται περίπου 90 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones. Συγκεκριμένα, η πρώτη σεζόν των έξι επεισοδίων βασίζεται στο πρώτο βιβλίο, The Hedge Knight.



«Έχω δει και τα έξι επεισόδια τώρα και μου άρεσαν», έγραψε ο Μάρτιν στο blog του τον περασμένο μήνα. «Ο Dunk και ο Egg ήταν πάντα οι αγαπημένοι μου και οι ηθοποιοί που βρήκαμε να τους υποδύονται είναι απίστευτοι».



Το επερχόμενο spinoff θα έχει τρεις σεζόν και όπως αναφέρει η Όρσι, ο δεύτερος και τρίτος κύκλος είναι πιθανό να γυριστούν back to back.



Ωστόσο, τα καλά νέα για τους φαν του Game of Thrones δεν σταματούν εδώ, καθώς η ίδια αποκαλύπτει ότι «Έχουμε και άλλα spinoffs πάνω στα οποία εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ένα από αυτά - στο οποίο δεν θα αναφερθώ - είναι πολλά υποσχόμενο και εξακολουθεί να είναι η γραμμή Targaryen», και συνεχίζει: «υπάρχουν πολλά άλλα spinoffs, δεν μπορούμε πραγματικά να εγγυηθούμε τι πρόκειται να προχωρήσει, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο μπάτζετ για τα άλλα».