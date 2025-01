House of the Dragon: Άσχημα τα νέα για την τρίτη σεζόν της σειράς

Αναμένεται μεγάλη καθυστέρηση για την τρίτη σεζόν της spin-off prequel σειράς του Game of Thrones.

Tα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για τους φίλους του House of the Dragon, καθώς όπως μαθαίνουμε, η κυκλοφορία της τρίτης σεζόν της σειράς πρόκειται να γνωρίσει μεγάλη καθυστέρηση.



Συγκεκριμένα, ο τρίτος κύκλος του prequel του Game of Thrones δεν πρόκειται να φτάσει στις οθόνες μας πρν το 2026. Τα γυρίσματα των επεισοδίων αναμένεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Μάρτιο σε Αγγλία και Ουαλία και αν πάνε όλα καλά, θα τελειώσουν περίπου τον Οκτώβριο, όπως αναφέρει το Redanian Intelligence.



Σύμφωνα με το αυτό το χρονιάγραμμα, η τρίτη σεζόν ενδέχεται να κυκλοφορήσει μετά τα μέσα του 2026, αν αναλογιστεί κανείς ότι το post production απαιτεί σημαντικό χρόνο λόγω και των εκτεταμένων οπτικών εφέ που χρησιμοποιούνται. Η καθυστέρηση πάντως υπογραμμίζει τη δέσμευση του HBO για μια καλοφτιαγμένη και ποιοτική αφήγηση που αντανακλά τα υψηλά πρότυπα παραγωγής της σειράς.





Filming locations for House of the Dragon S3 to include South-East England and North Wales



Filming is scheduled from March to October 2025 pic.twitter.com/yvqbuuEoa3 — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) January 20, 2025



Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το HBO δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημη ημερομηνία έναρξης της παραγωγής.



Θυμίζουμε ότι το δίκτυο ανακοίνωσε την ανανέωση της σειράς για τρίτη σεζόν ήδη από τον Ιούνιο του 2024, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου.



Στο μεταξύ, το ΗΒΟ πρόκειται να παραδώσει στους φαν νέο περιεχόμενο από το Westeros, το οποίο θα... χρυσώσει λίγο το χάπι για το μεγάλο κενό ανάμεσα στις σεζόν του House of the Dragon.



Ο λόγος για το νέο spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει εντός του 2025.



Η νέα -επίσης prequel- σειρά, βασίζεται στο βιβλίο Tales of Dunk and Egg του George R.R. και διαδραματίζεται περίπου 90-100 χρόνια πριν το Game of Thrones.



Η παραγωγή ολοκλήρωσε τα γυρίσματα (με τις ευλογίες του Martin) τον Σεπτέμβριο του 2024 και θα περιλαμβάνει έξι επεισόδια.



Το HBO σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τη νέα σειρά στα τέλη του 2025.