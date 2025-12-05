To Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου ανάμεσα στις 10 καλύτερες ταινίες του 2025 από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Οι ταινίες «Hamnet», «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «Marty Supreme» και δύο επιτυχημένες ταινίες της Warner Bros. — «One Battle After Another» και «Sinners» — βρίσκονται μεταξύ των 10 καλύτερων ταινιών της χρονιάς σύμφωνα με το American Film Institute, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός την Πέμπτη (4/12).

Στο πεδίο της τηλεόρασης, τα «The Pitt» του HBO Max, «Adolescence» του Netflix και «Severance» και «The Studio» του Apple TV συμπεριλήφθηκαν στις κορυφαίες σειρές του AFI.

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν αντικατοπτρίζουν μια δυναμική και πολυδιάστατη χρονιά στον κινηματογράφο, συνδυάζοντας μεγάλες επιτυχίες του box office με φιλόδοξα πρότζεκτ.

Η λίστα περιλαμβάνει ανεξάρτητους σκηνοθέτες όπως η Chloé Zhao με το «Hamnet» και ο Clint Bentley με το «Train Dreams», βετεράνους της βιομηχανίας όπως ο Paul Thomas Anderson («One Battle After Another») και ο Guillermo del Toro («Frankenstein»), σκηνοθέτες που φτάνουν σε νέα δημιουργικά ύψη, όπως ο Noah Baumbach («Jay Kelly») και ο Josh Safdie («Marty Supreme»), σύγχρονους οραματιστές όπως ο Ryan Coogler («Sinners») και ο Yorgos Lanthimos («Bugonia»), καθώς και αξιόπιστους στυλοβάτες των στούντιο όπως ο James Cameron («Avatar: Fire and Ash») και ο Jon M. Chu («Wicked: For Good»).

Η διεθνής υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Neon «It Was Just an Accident» του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Jafar Panahi, έλαβε το Ειδικό Βραβείο AFI, το οποίο αναγνωρίζει παραγωγές που δεν εμπίπτουν στους παραδοσιακούς κανόνες επιλεξιμότητας του AFI, συμπεριλαμβανομένων διεθνών ταινιών και άλλων media εκτός των ΗΠΑ.

Μεταξύ των προηγούμενων νικητών περιλαμβάνονται οι ταινίες «The King’s Speech» (2010), «The Artist» (2011), «Roma» (2018), «Parasite» (2019), «Belfast» (2021) και «The Banshees of Inisherin» (2022). Η επιλογή αυτή εξηγεί επίσης την απουσία άλλων διεθνών ταινιών της Neon που ξεχωρίζουν: της μαύρης κωμωδίας του Park Chan-wook «No Other Choice», του βραζιλιάνικου θρίλερ του Kleber Mendonça Filho «The Secret Agent» και του νορβηγικού οικογενειακού δράματος του Joachim Trier «Sentimental Value».

Τα βραβεία AFI παραμένουν ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια της σεζόν. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι 10 καλύτερες ταινίες του AFI συμπίπτουν σταθερά με τις καλύτερες ταινίες της Ακαδημίας, συνήθως με επτά ή οκτώ τελικούς υποψηφίους. Αν και η επιλογή του AFI δεν εγγυάται την επιτυχία στα Όσκαρ, η απουσία από αυτή συχνά σηματοδοτεί μια πιο δύσκολη πορεία.

Mια από τις πιο αξιοσημείωτες παραλείψεις της φετινής χρονιάς είναι η ταινία του Joseph Kosinski «F1», το πολιτικό θρίλερ της Kathryn Bigelow «A House of Dynamite», η οικογενειακή δραματική κωμωδία του Bradley Cooper «Is This Thing On» και το πορτρέτο του Bruce Springsteen του Scott Cooper «Springsteen: Deliver Me From Nowhere». Και οι τέσσερις θεωρούνται ισχυροί υποψήφιοι για βραβεία και η απουσία τους θα μπορούσε να περιπλέξει την πορεία τους προς τα Όσκαρ. Απουσιάζουν επίσης τίτλοι που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως το αστυνομικό θρίλερ «Wake Up Dead Man» του Rian Johnson και η μουσική ερωτική ιστορία «Song Sung Blue» του Craig Brewer.

Στον τομέα της τηλεόρασης, οι επιλογές του AFI αντικατοπτρίζουν ένα τοπίο που κυριαρχείται από δραματικές σειρές υψηλού κύρους, πειραματισμούς με τα είδη και μια αφήγηση που καθοδηγείται όλο και περισσότερο από τους δημιουργούς. Η Apple TV και η Netflix ηγήθηκαν όλων των πλατφορμών με τρεις παραγωγές η καθεμία, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Emmy κωμωδίας «The Studio», του θρίλερ «Severance» και του νέου δράματος «Pluribus» για την Apple, της βραβευμένης με Emmy μίνι σειράς «Adolescence», του πολιτικού θρίλερ «The Diplomat» και του ιστορικού δράματος «Death by Lightning».

Η τελετή απονομής των βραβείων AFI θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου.

Οι 10 καλύτερες ταινίες του 2025 για το American Film Institute

Avatar: Fire and Ash (20th Century Studios)

Bugonia (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.)

Sinners (Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

Οι 10 καλύτερες σειρές του 2025 για το American Film Institute