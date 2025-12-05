Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΥ.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ( ισχυρές βροχές και καταιγίδες) που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Η ΕΜΥ επισημαίνει πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η πορεία της κακοκαιρίας σήμερα

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

Τι αναμένεται αύριο

2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Σοβαρά προβλήματα στην Αττική

Η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε από χτες την Αττική έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε Νέα Πέραμο, Μάνδρα αλλά και σε άλλες περιοχές. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς, το ύψος βροχής στην Νέα Πέραμο ξεπέρασε τον όγκο που είχε πέσει στη Μάνδρα το 2017 και είχε οδηγήσει στον θάνατο 24 συνανθρώπους μας.

Παράλληλα, πολλοί δρόμοι στην Αττική μετατράπηκαν σε ποτάμια με την Πυροσβεστική να δέχεται εκατοντάδες κλήσεις για άντληση υδάτων. Παράλληλα, εγκλωβισμένοι έμειναν για ώρες στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Περάμου εκατοντάδες οδηγοί. Μετά από αρκετές ώρες, ανοιξαν τα διόδια και κατάφεραν να φύγουν για τον προορισμό τους.

Νέα Πέραμος

Δεκάδες σπίτια παραμένουν πλημμυρισμένα στη Νέα Πέραμο, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πως όλα τα φρεάτια είναι κλειστά.

«Στο σπίτι που βλέπετε, υπάρχει μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ακριβώς απέναντι βρίσκονται οι συγγενείς της, τα παιδιά της, τα οποία έχουν έρθει εδώ προκειμένου να δουν αν είναι καλά και δεν μπορεί να φύγει. Χρειάζεται να γίνει κάποια ειδική επιχείρηση προκειμένου με κάποια βάρκα ή άλλο μέσο να μπορέσει η γυναίκα να απομακρυνθεί», περιγράφει ο δημοσιογράφος Κώστας Στάμου.

Κάτοικος της περιοχής δηλώνει ότι ήρθε η Πυροσβεστική αλλά ο ίδιος δεν θέλησε να εγκαταλείψει το σπίτι του, γιατί φοβάται για κλοπές.

Όπως ανέφερε, στο διπλανό σπίτι κατοικεί έγκυος συγγενής του, που δεν μπορεί να μετακινηθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq30f0oe1u1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πολλά ρέματα φούσκωσαν με συνέπεια να δημιουργηθούν χείμαρροι που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ πλημμύρισαν και οι δρόμοι. Παράλληλα σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Στη Νέα Πέραμο το νερό έχει ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Για τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης.

«Πρέπει να έχει πέσει εδώ σ' εμάς το περισσότερο νερό από όλη την Ελλάδα», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μαργέτης και πρόσθεσε:

«Είμαστε επί ποδός, όλα τα μηχανήματα έργου εργάζονται και αυτήν τη στιγμή κινούμαι προς τη Νέα Πέραμο. Εκεί έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν κατέβει φερτά υλικά, όμως δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Η Πυροσβεστική δουλεύει στην άντληση υδάτων, έχουν πέσει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το ίδιο και στη βιομηχανική περιοχή. Ευτυχώς, όμως, οριακά δεν είχαμε υπερχειλίσεις ρεμάτων».

«Ψάχνουμε την πυροσβεστική να μας αδειάσει το υπόγειο και αυτοί μας λένε κάνουμε απεγκλωβισμούς. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, πώς να αφήσουν τους άλλους για να αδειάσουν τα δικά μου νερά που έχω πλημμυρίσει έξι φόρες;»

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq4s2dov0w9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μπαράζ 112

Ισχυρά και επικίνδυνα φαινόμενα πλήττουν τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Το πρωί της Παρασκευής εστάλη στους κατοίκους μήνυμα από το 112 ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Μήνυμα από το 112 και για τους κατοίκους της Φθιώτιδας

{https://x.com/112Greece/status/1996839028860031380?s=20}

Μήνυμα από το 112 στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα

{https://x.com/112Greece/status/1996836874279604544?s=20}

{https://x.com/112Greece/status/1996837857319600503?s=20}

Κολυδάς: Πού σημειώνονται έντονες καταιγίδες

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει ότι συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειωμένες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά η ζώνη των περισσοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστεί κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα.

{https://x.com/KolydasT/status/1996832740642021594?s=20}

Κρήτη: Πολλά προβλήματα

Με ένταση σφυροκόπησε η κακοκαιρία Byron το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις τρεις τα ξημερώματα ριπές ανέμου έντασης 10 μποφόρ σάρωσαν την πόλη και ειδικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο όπου βρίσκονται τα καταστήματα εστίασης, με αποτέλεσμα να σπάσουν ομπρέλες και γλάστρες, ενώ έπεσαν καρέκλες μέσα στη θάλασσα.

Από τη μανία της κακοκαιρίας δεν γλίτωσε ούτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης το οποίο είχε εγκατασταθεί στη λίμνη και ήταν προγραμματισμένη για αύριο η φωταγώγησή του.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε ελαιόδεντρα στον κάμπο της Κριτσάς στην Ελούντα και τα γύρω χωριά. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων οι λίγες ελιές που είχαν τα δέντρα λόγω της ανομβρίας φέτος έπεσαν και αυτές, αναφέρουν αγρότες στην ΕΡΤ.

Η κακοκαιρία σφυροκοπά τη Ρόδο

Η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα Δωδεκάνησα, με τη Ρόδο να δέχεται ήδη έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Θωμάτος, ενημέρωσε ότι ήδη υπάρχουν αναφορές για πτώσεις δέντρων, κλαδιών αλλά και κολόνων δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του νησιού. Στο πεδίο βρίσκονται αυτή την ώρα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, της καθαριότητας, της Διεύθυνσης Πρασίνου και του τμήματος τροχαίου υλικού, παρεμβαίνοντας όπου χρειαστεί για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Θωμάτο, τα φαινόμενα συνεχίζουν να εντείνονται, με τις υπηρεσίες του δήμου να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και να ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε νέο περιστατικό.

Με αποφάσεις των δημάρχων Ρόδου, Σύμης, Τήλου, Κάσου, Κω και Καστελόριζου, σήμερα οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστές για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένονται περαιτέρω εντάσεις.

Σε κόκκινο συναγερμό η Θεσσαλία

Από την Αυτοτελή Δνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι «σύμφωνα με την με αρ. Α5113/03-12-2025 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ όπως αναφέρεται στην με αρ. 6080/04-12-2025 Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα (Κόκκινη Προειδοποίηση), την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες.

Καθώς τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση), συνιστάται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου και όπου απαιτούνται να γίνονται με αυξημένη προσοχή.

Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166). Επίσης, σε περιπτώσεις ανάγκης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302, 2413511308 και 2413511309).