Σε επιφυλακή παραμένει η Πολιτική Προστασία για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που φέρνει η Adel σε ολόκληρη την χώρα: Η νέα πρόγνωση τη ΕΜΥ.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε την Τρίτη, προειδοποιώντας για ισχυρά φαινόμενα και το Σάββατο.

Πιο συγκεκριμένα, το καιρικό σύστημα με το όνομα Adel θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι,

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.