Ακόμη ένα 24ωρο έντονης κακοκαιρίας περιμένει τη χώρα. Σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή και νέα κακοκαιρία από την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η κακοκαιρία έχει περάσει πλέον και προς τα ανατολικά τμήματα και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αρχίζει και απασχολεί τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, στην Αττικοβοιωτία, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στο Αιγαίο.

Έχει σχηματιστεί μία ζώνη ισχυρών καταιγίδων προς τη θαλάσσια έκταση ανατολικά της Πελοποννήσου και στα νότια νοτιοδυτικά τμήματα της Αττικής. Σε αυτές τις εκτάσεις έχουμε συνεχώς ανατροφοροδοτούμενες καταιγίδες από τα νότια τμήματα του Σαρωνικού, από το Μυρτώο και από τον Αργολικό.

Η δυτική και βόρεια Αττική απασχολούνται αυτή τη στιγμή, δίνοντας μεγάλο όγκο νερού. Αυτήν τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μερικά επεισόδια, χαλαζοπτώσεις αλλά και μεγάλη συχνότητα ηλεκτρικών κεραυνών. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτή η ημέρα γιατί οι καταιγίδες θα δραστηριοποιούνται σε εκείνες τις περιοχές μέχρι και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και είναι ικανές να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

Στον αντίποδα επιμένουν οι καταιγίδες προς τη δυτική Ελλάδα με μία τάση να μετατοπίζονται πιο νότια και άρα να απασχολούν τη δυτική Στερεά, το κεντρικό Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Μία αρκετά δύσκολη η σημερινή ημέρα. Είμαστε πλέον στη δεύτερη φάση αυτής της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας η οποία θα ολοκληρώσει τη δράση της αύριο προς το μεσημέρι και το απόγευμα όταν αυτά τα φαινόμενα πλέον θα χτυπήσουν με μεγάλη σφοδρότητα τμήματα του Αιγαίου μας, κυρίως το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο, την περιοχή των Κυκλάδων ακόμη και την βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Έχουμε πολλές ηλεκτρικές εκενώσεις τόσο σε ανατολικά όσο και σε δυτικά τμήματα.

Ήδη συμπληρώνουμε 48 ώρες από αυτήν την κακοκαιρία, η οποία πλέον αφορά όλη τη χώρα. Και η σημερινή ημέρα χρειάζεται ιδαίτερη προσοχή και θα υπάρξει βελτίωση του καιρού από το απόγευμα και στη συνέχεια και πιο ουσιαστική βελτίωση από την Κυριακή και στη συνέχεια.

Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ, ενώ μπορεί να αλλάζουν απότομα κατευθύνσεις, δημιουργώντας προβλήματα.

Η θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, εώς και 13 βαθμούς στα βόρεια της χώρας.

Στην Αττική, λίγο πριν το απόγευμα κοντά στις 4 με 6 ώρα περιμένουμε ουσιαστικά εξασθένηση των φαινομένων στην Αττική. Οι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες θα επιμείνουν και θα χτυπάνε τον νομό κατά κύματα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά τμήματα. Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή μέσα στη νύχτα αλλά και αύριο Σάββατο.

Στη Θεσσαλονίκη, χρειάζεται προσοχή καθώς είναι δυνατόν να δούμε σήμερα τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Χαλκιδικής και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Είναι ικανές να να δημιουργήσουν προβλήματα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, παρά το γεγονός οτι η ημέρα θα ξεκινήσει από το δυτικό Αιγαίο και πιο ανατολικά με πολύ βαρύ καιρό, με έντονες καταιγίδες που μπορεί να δημιουργήσουν μικροπλημμυρικά επεισόδια, ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά και καθαρίζει.

Αυτή η κακοκαιρία εμφάνισε μεγάλη οργάνωση πράγμα που σημαίνει οτι φεύγοντας θα αφήσει πίσω της ασταθείς αέριες μάζες. Είναι και πάλι πιθανό να δούμε και κάποια φαινόμενα διάσπαρτα στον ηπειρωτικό κορμό και μέσα στο Σάββατο, με έμφαση τη δυτική Ελλάδα.

Θα είναι πάλι μία ημέρα κακοκαιρίας αλλά για τα νησιά του Αιγαίου, κάποια διάσπαρτα φαινόμενα θα βγουν ακόμη στα δυτικά.

Καλύτερες οι καιρικές συνθήκες την Κυριακή όπου ο καιρός καθαρίζει, θα δούμε κάποια φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες και αργότερα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Από την Κυριακή και τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας πάμε σε πιο σταθερές καιρικές συνθήκες.

Παρ'όλα αυτά και πάλι μέσα στην άλλη εβδομάδα οργανώνεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, που τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θέλουν αυτό το κύμα κακοκαιρίας να χτυπήσει με μεγάλη σφοδρότητα κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα.

Πλέον αν επαληθευτούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται οτι πάμε σε μια νέα κακοκαιρία από την Τετάρτη και στη συνέχεια που θα αφορά την ανατολική και νότια Ελλάδα με έντονες βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης που ίσως αφήσει και αυτή προβλήματα.

