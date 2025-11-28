Σήμερα είναι μία ημέρα που, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, όλο αυτό το σύστημα περνάει ανατολικότερα.

Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας(Ιόνιο, παράλια Πελοποννήσου, Αττική, μέσα στις Κυκλάδες). Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη.

Σήμερα ουσιαστικά περιμένουμε βροχές σε όλη τη χώρα.

Στα βόρεια τμήματα θα έχουμε αρκετή βροχόπτωση όχι τόσες καταιγίδες.

Οι περισσότερες καταιγίδες θα εντοπίζονται στα κεντρικά και νότια τμήματα και γενικά θα έχουμε αρκετές βροχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι νοτιάδες θα είναι έως και 7 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει κάποια μεταβολή, έως και 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι πιο μεγάλες θερμοκρασίες σημειώνονται στα νοτιοανατολικά - έως και 21 βαθμούς-.

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, μέχρι και τις απογευματινές ώρες περίπου. Από εκεί και πέρα προς το βράδυ θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες.

Στη Θεσσαλονίκη, είναι μία ημέρα που περιμένουμε αυξημένη συννεφιά, βροχές και κάποιες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι χωρίς ιδιαίτερη ένταση και η θερμοκρασία έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Έχουμε ουσιαστικά ενα κρίσιμο 24ωρο ακόμα μπροστά μας, από τώρα μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο, Σάββατο.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Αύριο, θα συνεχιστεί η κακοκαιρία πλέον μόνο στο ανατολικό Αιγαίο, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πιο ασθενή τα φαινόμενα. Και το Σάββατο περιμένουμε βροχές απλά δεν θα είναι τόσο ισχυρά τα φαινόμενα.

Μπαίνουν βορειοδυτικοί άνεμοι, οπότε αρχίζει και καθαρίζει το ανατολικό τμήμα της δυτικής χώρας. Στα δυτικά θα παραμείνουν κάποιες βροχές.

Θα έρθουν πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα δυτικά και έτσι θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας.

Πηγαίνοντας προς την Κυριακή, δεν θα έχουμε πια έντονα φαινόμενα. Περιμένουμε κάποιες βροχές, στα δυτικά, τα νότια, το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φθάνουμε τα 5-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα έχει πέσει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τον καλύτερο καιρό θα τον έχουμε στα ανατολικά ηπειρωτικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dek2h93vxo8h?integrationId=40599y14juihe6ly}