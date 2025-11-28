Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς και στα δυο ρεύματα σημειώθηκε προ ολίγου λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Λόγω συσσώρευσης υδάτων διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από τη συμβολή της με την οδό Πέτρου Ράλλη ώς και την συμβολή της με την οδό Χαμοστέρνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διπλό πέρασμα από την Αττική την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρωί της Παρασκευής θα επηρεαστούν η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στη Θάσο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής».

Το απόγευμα της Παρασκευής η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο με τον κ. Κολυδά να εφιστά την προσοχή για Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν και το βράδυ ενώ θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου, το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει η εξασθένηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την επέλασή της θα συνεχίσει για τέταρτη ημέρα η κακοκαιρία Adel, με βασικά χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από αύριο τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν.