Σαρώνει η κακοκαιρία Adel και την Αττική από τα ξημερώματα με έντονες βροχές και χαλάζι σε πολλές περιοχές.

Έντονη βροχόπτωση, καταιγίδες και χαλάζι πέφτουν στην Αττική από τα ξημερώματα της Παρασκευής ενώ ίδιο σκηνικό θα επικρατήσει στο λεκανοπέδιο μέχρι και το μεσημέρι.

Δύσκολη θα είναι η σημερινή μέρα για όσους μετακινηθούν είτε με αυτοκίνητο είτε με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καθώς ο καιρός για αρκετές ώρες ακόμα στην Αττική θα είναι κλειστός και θα δίνει έντονες βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων η κακοκαιρία θα συνεχίσει στην Αττική μέχρι το μεσημέρι, γύρω στις 2 μμ. Μετά, ο καιρός φαίνεται να ανοίξει και θα υπάρξουν στιγμές ηλιοφάνειας στην Αττική.

Ωστόσο, μέχρι τότε και ιδιαίτερα τις ώρες μεταξύ 8 το πρωί και 2 το μεσημέρι, δηλαδή για 6 ώρες η κατάσταση θα είναι δύσκολη καθώς οι καταιγίδες θα είναι έντονες με την πιθανότητα πλημμυρών να είναι αυξημένη.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.