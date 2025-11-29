Από αύριο θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού που όμως θα κρατήσει λίγες ημέρες.

Και ενώ μετράμε ακόμα τις πληγές από την κακοκαιρία Adel σε όλη τη χώρα, φαίνεται πως και σήμερα, Σάββατο (29/11), αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Η κακοκαιρία Adel θα επηρεάσει μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ανάλογο σκηνικό θα κυριαρχήσει και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Παράλληλα, δε θα λείψουν οι σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη.

Σύμφωνα με το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο ενώ από αύριο Κυριακή (30/11) ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Πέμπτη (04/12) η οποία θα έρθει από την Αφρική και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Όσο αφορά στην κακοκαιρία του Σαββάτου, το κύριο μέτωπο της Αdel κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει την ανατολική νησιωτική χώρα.

Συγκεκριμένα, από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αυξημένη συννεφιά και ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη.

Το απόγευμα η κακοκαιρία θα αποδυναμωθεί σημαντικά, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18 στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 20 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.