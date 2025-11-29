Σε εξέλιξη ένα ακόμη ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στην Αττική.

Ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται από κεραυνούς, ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στην Αττική. Το νέο κύμα της κακοκαιρίας εισήλθε στη Αττική από τα νοτιοδυτικά και είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Tεράστιες ποσότητες βροχής έχουν ήδη δεχθεί η Κηφισιά και το Μενίδι, ενώ οι πρώτες σταγόνες πέφτουν και στα νότια προάστια. Ισχυρή βροχή έχουμε επίσης στον Ασπρόπυργο, στο Ψυχικό, στο Φάληρο, στο Χαλάνδρι και στο Χαϊδάρι.

Πάντως επικίνδυνα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη στο ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στη Σάμο, στη Χίο και την Λέσβο. Επίσης ανατολικά της Χαλκιδικής και μέχρι την Κομοτηνή αναμένονται ραγδαίες καταιγίδες.

Βίντεο από τo forecast weather greece

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/videos/854546494198541}

LIVE Εικόνα από το Windy

Η πρόγνωση για το Σάββατο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekiyeekdq1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekhnfgpaptt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τεράστια τα προβλήματα στην Ήπειρο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekb3wrr19dl?integrationId=40599y14juihe6ly}