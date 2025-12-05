Ένα από τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι η άνοδος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 2% το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, ένδειξη συνέχισης της ανοδικής πορείας, η οποία όμως χρειάζεται προσεκτική ερμηνεία, καθώς διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον με αβέβαιους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

Ένα από τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι η άνοδος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση ανήλθε σε 12,8%. Πρόκειται για εξέλιξη που αποτυπώνει ενισχυμένη κινητικότητα σε κλάδους όπως η κτηματαγορά, αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτή η δυναμική μπορεί να διατηρηθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο και κατά 1,7% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν αύξηση 1,1% στο τρίμηνο, ενώ οι υπηρεσίες υποχώρησαν οριακά κατά 0,4%, στοιχείο που δείχνει διαφοροποίηση των επιμέρους τάσεων. Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,6% τριμηνιαία, με τις εισαγωγές αγαθών να υποχωρούν 2,3%, εξέλιξη που επηρεάζει το εμπορικό ισοζύγιο αλλά και υποδηλώνει προσαρμογές στη ζήτηση.

Στο πεδίο της κατανάλωσης, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο και κατά 2,1% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, παραμένει προς αξιολόγηση το κατά πόσο τα νοικοκυριά μπορούν να διατηρήσουν παρόμοιους ρυθμούς δαπάνης, δεδομένων των πιέσεων που ασκεί το κόστος ζωής στο διαθέσιμο εισόδημα.