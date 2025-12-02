Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος μειώθηκε στις 106 μονάδες από 107,5 τον προηγούμενο μήνα, καθώς σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους οι προσδοκίες εξασθενούν.

Το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα παρουσίασε και τον Νοέμβριο μικρή επιδείνωση, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ΙΟΒΕ. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε περαιτέρω, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται έντονα προβληματισμένοι για την οικονομική τους κατάσταση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι 6 στους 10 δηλώνουν πως «μόλις τα βγάζουν πέρα» και το 85% θεωρεί απίθανο να καταφέρει να αποταμιεύσει μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος μειώθηκε στις 106 μονάδες από 107,5 τον προηγούμενο μήνα, καθώς σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους οι προσδοκίες εξασθενούν. Μικρή βελτίωση καταγράφεται μόνο στις Κατασκευές και στο Λιανικό Εμπόριο, όπου οι τρέχουσες πωλήσεις φαίνεται να ενισχύονται.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρίσκεται πλέον στις -50,6 μονάδες, με την Ελλάδα να παραμένει η πιο απαισιόδοξη χώρα στην ΕΕ. Τα νοικοκυριά δηλώνουν ότι η δική τους οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται, παρότι βλέπουν μια μικρή βελτίωση στη συνολική οικονομική εικόνα της χώρας. Οι προβλέψεις για μεγάλες αγορές, όπως έπιπλα ή ηλεκτρικές συσκευές, πέφτουν σημαντικά, ενώ και η διάθεση για αποταμίευση παραμένει πολύ χαμηλή.

Παράλληλα, αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν πως χρειάζεται να «τραβήξουν» από τις αποταμιεύσεις τους, αλλά και εκείνων που έχουν χρεωθεί. Το 19% των νοικοκυριών λέει ότι καταφέρνει να αποταμιεύσει, ενώ το 10% παραδέχεται ότι βρίσκεται σε χρέη.

Οι προβλέψεις για την ανεργία και την άνοδο των τιμών παρουσιάζουν μικρή αποκλιμάκωση, χωρίς όμως να αλλάζουν το γενικό κλίμα αβεβαιότητας. Παρά αυτά, ο Δεκέμβριος και η εορταστική περίοδος ίσως δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το κλείσιμο της χρονιάς, ιδιαίτερα στο λιανικό εμπόριο.