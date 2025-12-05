Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσιοποίησε τα στοιχεία της έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης για το 2023, αποτυπώνοντας μια αναλυτική εικόνα της δραστηριότητας στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 1.446.040 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο από 260 θεραπευτήρια της Ελλάδας, με το 50,1% να αφορά άνδρες και το 70,9% να έχει νοσηλευτεί σε δημόσιες δομές. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα μεταξύ των νοσηλευθέντων ήταν εκείνη των 60 έως 79 ετών, η οποία συγκέντρωσε το 35,1% των εξιτηρίων, ενώ το 84,4% των ασθενών παρουσίασε πλήρη ίαση ή βελτίωση της υγείας του. Το ποσοστό θνησιμότητας κατά τη νοσηλεία καταγράφηκε στο 4,3%.

Συνολικά, οι νοσηλείες ανήλθαν σε 2.951.372, εκ των οποίων περίπου οι μισές (51%) αφορούσαν ημερήσια νοσηλεία. Στην κατανομή των αιτιών νοσηρότητας, τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος καταλαμβάνουν την πρώτη θέση με 13%, ακολουθούμενα από τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με 11,1% και τα νεοπλάσματα με 10,8%. Για τους άνδρες κυρίαρχη αιτία νοσηλείας παραμένουν τα καρδιαγγειακά, ενώ στις γυναίκες κυριαρχούν η κύηση, ο τοκετός και η λοχεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις στη μέση διάρκεια νοσηλείας ανά κατηγορία νόσου, με τις ψυχικές διαταραχές να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη παραμονή, φτάνοντας τις 39,1 ημέρες, όπως καταγράφεται στο σχετικό διάγραμμα της έκθεσης. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 480.294 χειρουργικές επεμβάσεις, με συχνότερες όσες αφορούν το πεπτικό σύστημα (19,1%) και το ουρογεννητικό (13,7%), ενώ στις γυναίκες σχεδόν μία στις πέντε επεμβάσεις συνδέεται με την κύηση και τον τοκετό.

Οι αυθημερόν νοσηλείες ανήλθαν σε 1.505.332, με τα νεοπλάσματα να καταλαμβάνουν υψηλό μερίδιο, της τάξης του 37,8%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα της σελίδας 5. Η μέση ηλικία των ενήλικων ασθενών έφτασε τα 62,6 έτη, με τις γυναίκες να εμφανίζουν ελαφρώς χαμηλότερη μέση ηλικία σε σχέση με τους άνδρες. Ως προς τον τόπο κατοικίας, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό των εξελθόντων ασθενών (29%), ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία με 16,5%.