Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών ανήλθε σε 79 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,2% από το προηγούμενο έτος.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε τα στοιχεία για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή για το 2023, αναδεικνύοντας αύξηση σε βασικούς δείκτες και ενίσχυση της συμβολής τους στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2023 δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα 5.485 επιχειρήσεις με ποσοστό ελέγχου άνω του 50% από θεσμικές μονάδες του εξωτερικού, σημειώνοντας άνοδο 7,1% σε σχέση με το 2022.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών ανήλθε σε 79 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,2% από το προηγούμενο έτος, ενώ η προστιθέμενη αξία διαμορφώθηκε στα 18,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 7,8%. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 9,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,1%, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων έφθασε τα 286.352 άτομα, καταγράφοντας αύξηση 13,6%. Το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας ανέρχεται σε 0,6%, ωστόσο αντιστοιχούν στο 18,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, στο 18,1% της προστιθέμενης αξίας και στο 20,2% των δαπανών προσωπικού.

Η πλειονότητα των αλλοδαπών ελέγχουσων θεσμικών μονάδων προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσοστό 78,8%. Η Κύπρος αποτελεί την κυριότερη χώρα προέλευσης, συγκεντρώνοντας το 44,7% των επιχειρήσεων, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Οι επιχειρήσεις με έδρα τελικού ελέγχου στην Κύπρο κατέγραψαν κύκλο εργασιών 12,4 δισ. ευρώ και απασχόλησαν 67.226 εργαζόμενους.

Ο τομέας του εμπορίου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων, με 1.215 εταιρείες και κύκλο εργασιών 31,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 40,2% των συνολικών εσόδων των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Ακολουθούν η μεταποίηση με 17,2 δισ. ευρώ και ο κλάδος της πληροφόρησης και επικοινωνίας με 6,6 δισ. ευρώ. Σε όρους απασχόλησης, το εμπόριο αποτελεί επίσης τον ισχυρότερο κλάδο, απασχολώντας 76.197 εργαζόμενους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο σύνολό τους, οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό εμφανίζουν σημαντική συμβολή στην ελληνική αγορά, με 8,2% συμμετοχή στην απασχόληση, 18,9% στις συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών και 20,4% στις ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.