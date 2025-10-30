Οι Fitch Ratings και Standard & Poor’s σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τη διεθνή παρουσία του νέου ομίλου και διευρύνει την πρόσβασή του στις ξένες αγορές κεφαλαίου.

Η συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ δημιουργεί νέα δεδομένα στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, με διεθνείς οίκους αξιολόγησης να τοποθετούνται για τις προοπτικές και τις επιπτώσεις της συμφωνίας.

Σε πρόσφατες εκθέσεις τους, οι Fitch Ratings και Standard & Poor’s σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τη διεθνή παρουσία του νέου ομίλου και διευρύνει την πρόσβασή του στις ξένες αγορές κεφαλαίου. Η διατήρηση της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η πρόθεση για παράλληλη εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο εκτιμάται ότι ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ του σχήματος.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΟΠΑΠ, το νέο εταιρικό σχήμα διαμορφώνεται με αποτίμηση περίπου 16 δισ. ευρώ. Η Standard & Poor’s χαρακτηρίζει τη συνένωση «θετικό πιστωτικό γεγονός», αναφέροντας ότι η Allwyn αποκτά πρόσβαση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και στις ταμειακές ροές του ΟΠΑΠ, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου.

Η Fitch Ratings διατηρεί την αξιολόγηση της Allwyn στο BB- με θετική προοπτική, εκτιμώντας ότι η αναλογική καθαρή μόχλευση θα υποχωρήσει στο 3,7x έως το 2027. Ο οίκος επισημαίνει ότι εξετάζεται ενδεχόμενη αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή με τους προβλεπόμενους όρους.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η εξαγορά της PrizePicks ενισχύει την παρουσία της Allwyn στην αγορά των ΗΠΑ και αυξάνει τη συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναμένεται να προσεγγίσουν το 50% των συνολικών εσόδων μετά τη συναλλαγή. Η Fitch προσθέτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Allwyn προέρχεται από λοταρίες, το οποίο θεωρείται σταθερότερο τμήμα της αγοράς.

Στην ενημέρωση προς αναλυτές, η διοικητική ομάδα της Allwyn και του ΟΠΑΠ ανέφερε ότι το νέο σχήμα θα έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 αγορές με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων. Για τους μετόχους του ΟΠΑΠ προβλέπεται διατήρηση ισχυρής μερισματικής πολιτικής, με στόχο ελάχιστο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026. Η εισηγμένη εταιρεία θα παραμείνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στοιχείο που -σύμφωνα με τη διοίκηση- ενισχύει τη θέση της ελληνικής αγοράς στο διεθνές περιβάλλον.

Για τους πελάτες αναφέρεται ότι τα προϊόντα του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν την ταυτότητά τους, ενώ αναμένονται νέα εργαλεία και τεχνολογίες. Οι συνεργάτες του δικτύου θα επωφεληθούν από επενδύσεις με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των σημείων λιανικής.