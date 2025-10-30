Ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,2%, αντιστρέφοντας τη μείωση 0,3% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Πτωτική πορεία κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού, ο οποίος αποτυπώνει τις μεταβολές στις τιμές βιομηχανικών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια και εξωτερική αγορά, υποχώρησε κατά 1,1% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης 4,5% τον Σεπτέμβριο 2024.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,2%, αντιστρέφοντας τη μείωση 0,3% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την ίδια ώρα, ο μέσος δείκτης του τελευταίου δωδεκαμήνου (Οκτώβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025) εμφάνισε οριακή πτώση 0,1%, έναντι σημαντικής μείωσης 4,4% στο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μείωση του δείκτη αποδίδεται, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στη μετριοπαθή πτώση των τιμών στην εγχώρια αγορά (-0,4%) και στη μεγαλύτερη κάμψη της εξωτερικής αγοράς (-2,1%). Στους επιμέρους κλάδους, ισχυρή υποχώρηση καταγράφεται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (-45,9%), καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων (-12,4%). Αντίθετα, αυξήσεις σημειώθηκαν στη χημική βιομηχανία (+7,7%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Σε μηνιαία βάση, η άνοδος του δείκτη προήλθε κυρίως από την αύξηση των τιμών στην εξωτερική αγορά (+0,8%), ενώ οι τιμές στην εγχώρια αγορά παρέμειναν αμετάβλητες.