Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία παρουσίασε ετήσια μείωση 2,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024.

Η μείωση στις τιμές των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων τον Οκτώβριο 2025 αποτελεί ένδειξη σταθεροποίησης των πιέσεων στον τιμάριθμο, καθώς η αποκλιμάκωση του κόστους εισαγωγής επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής και τη διαμόρφωση των τελικών τιμών στην αγορά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία παρουσίασε ετήσια μείωση 2,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024, έναντι μεγαλύτερης πτώσης 5,5% την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο πριν.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, ενώ πέρσι η αντίστοιχη μεταβολή ήταν θετική (+2,3%). Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 καταγράφει μείωση 2,3%, έναντι πτώσης 3,4% στο προηγούμενο δωδεκάμηνο, επιβεβαιώνοντας την τάση συγκράτησης των εισαγόμενων τιμών.

Η πτώση στις τιμές εισαγωγών αποδίδεται κυρίως στη μείωση κατά 4,7% των εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης και στη σημαντική υποχώρηση στον κλάδο των προϊόντων διύλισης πετρελαίου (-11,7%). Αντίθετα, ανοδικές μεταβολές κατέγραψαν οι τιμές σε βασικά μέταλλα (+2,3%) και τρόφιμα (+5,6%).

Σε μηνιαίο επίπεδο, οι μεγαλύτερες μειώσεις προήλθαν από την ενέργεια (-2,4%), ενώ ήπιες αυξήσεις εμφανίστηκαν σε ορισμένες κατηγορίες ενδιάμενων αγαθών. Παράλληλα, οι δείκτες εισαγωγών από Ευρωζώνη και εκτός Ευρωζώνης κινήθηκαν και οι δύο καθοδικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.