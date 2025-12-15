Η είσοδος σε τομείς όπως η διαχείριση πολυκατοικιών και οι τηλεπικοινωνίες φέρνει τη ΔΕΗ πιο κοντά στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η διαρκής επέκταση της ΔΕΗ πέρα από την παραδοσιακή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σηματοδοτεί μια βαθύτερη αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της χώρας.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού και συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους στην ενέργεια, η στροφή σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ενισχύει τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του ομίλου. Παράλληλα, η είσοδος σε τομείς όπως η διαχείριση πολυκατοικιών και οι τηλεπικοινωνίες φέρνει τη ΔΕΗ πιο κοντά στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δημιουργώντας σταθερότερες σχέσεις με τον πελάτη και αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας και ψηφιακά εργαλεία.

Πρόκειται για κίνηση που ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις και ενισχύει τον ρόλο της εταιρείας ως ολοκληρωμένου παρόχου υπηρεσιών. Τα νέα βήματα στο εμπορικό σκέλος και η πολιτική της εταιρείας για τη νέα χρονιά παρουσιάστηκαν στο 8ο Συνέδριο του Τομέα Εμπορίας του ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2026 η ΔΕΗ σχεδιάζει να εισέλθει στη διαχείριση κοινοχρήστων για πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Το νέο προϊόν θα βασίζεται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας οι διαχειριστές θα έχουν πλήρη εικόνα για έξοδα, συντηρήσεις, εισπράξεις και οφειλές, καλύπτοντας ανάγκες που σήμερα εξυπηρετούνται αποσπασματικά από πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, από το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, αξιοποιώντας το δίκτυο οπτικών ινών του ομίλου. Τα συνδυαστικά πακέτα φωνής και δεδομένων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ως μοχλός ενίσχυσης της παρουσίας της ΔΕΗ στην αγορά τηλεπικοινωνιών, ενώ σε δεύτερη φάση προβλέπεται η διάθεση πακέτων που θα συνδυάζουν ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.

Στη γκάμα των κινήσεων για τη νέα χρονιά περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση των 70 καταστημάτων ΔΕΗ Stores σε όλη τη χώρα, με διεύρυνση του ρόλου τους ως σημεία πώλησης ηλεκτρικών συσκευών. Παράλληλα, η ΔΕΗ σχεδιάζει να ξεκινήσει τη διάθεση προϊόντων της Κωτσόβολος και στους πελάτες της στη Ρουμανία, επεκτείνοντας το επιτυχημένο εμπορικό μοντέλο και εκτός Ελλάδας.