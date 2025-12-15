Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρά στην προπληρωμή μιας σειράς παροχών, μεταξύ των οποίων και το Δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας.

Τα ποσά θα πιστωθούν απευθείας στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους. Δεν χρειάζεται, επίσης, προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Για τους ανέργους που έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης παρουσίας.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στην ενότητα Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.