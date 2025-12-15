Η ρύθμιση προβλέπει τη μετατροπή των δανείων σε ευρώ, με έμμεσο «κούρεμα» μέσω ευνοϊκότερης ισοτιμίας.

Την Πέμπτη αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή η ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η οποία θα κατατεθεί με τη μορφή τροπολογίας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η κυβερνητική παρέμβαση φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο σε ένα πρόβλημα που επί χρόνια κρατά σε οικονομική ομηρία χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα από τη μεταβολή της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου.

Η ρύθμιση προβλέπει τη μετατροπή των δανείων σε ευρώ, με έμμεσο «κούρεμα» μέσω ευνοϊκότερης ισοτιμίας, και προέκυψε ύστερα από διαβουλεύσεις μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των τραπεζών. Το σχέδιο έχει τεθεί και υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί το ποσοστό του έμμεσου κουρέματος στην ισοτιμία ελβετικού φράγκου – ευρώ.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των δανειοληπτών, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαθέτουν σχετικά σταθερή εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση, το «κούρεμα» κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20%, με επιτόκια κοντά στο 2,9%.

Παράλληλα, προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Για δανειολήπτες με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη περιουσία, η μετατροπή θα γίνει με ισοτιμία μειωμένη έως και κατά 50%, με επιτόκιο στο 2,30%. Ενδιάμεσες εισοδηματικές κατηγορίες θα επωφεληθούν από εκπτώσεις 30% ή 20%, με επιτόκια περίπου στο 2,7%. Παρά ταύτα, οι πιο ευάλωτοι αποτελούν μικρό ποσοστό του συνόλου, ενώ η συνολική ζημιά για τις τράπεζες εκτιμάται κοντά στα 500 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση των δανείων σε ελβετικό φράγκο βρίσκεται ταυτόχρονα και στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας. Στις αρχές Δεκεμβρίου συζητήθηκε εκ νέου στον Άρειο Πάγο, με τους δανειολήπτες να ζητούν την αναγνώριση της καταχρηστικότητας της ρήτρας αποπληρωμής με βάση την ισοτιμία του φράγκου. Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, αρνούνται ότι υφίσταται ζήτημα καταχρηστικότητας, επικαλούμενες πάγια νομολογία.

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται τους επόμενους μήνες, σε μια συγκυρία όπου η κυβερνητική ρύθμιση επιχειρεί να δώσει πολιτική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα.