Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την ποσότητα κοκαϊνης «μαμούθ» που εντοπίστηκε σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ατλαντικού. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Νέα Μηχανιώνα.

Μια τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, που, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ενδέχεται να φτάνει έως και εξαπλάσια από τις αρχικές εκτιμήσεις του ενός τόνου, εντοπίστηκε σε πλοίο που απέπλευσε από τη Λατινική Αμερική με προορισμό την Ευρώπη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εγκέφαλος της οργάνωσης είναι Έλληνας.

Ο φερόμενος ως αρχηγός είναι γνωστός στις ελληνικές Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά για μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική. Ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες βρίσκεται και ο ίδιος, ενώ το πλοίο που μετέφερε τα ναρκωτικά ανήκει επίσης σε εκείνον.

Η πορεία του πλοίου

Το πλοίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη και κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη. Μέχρι χθες το βράδυ, είχε καταμετρηθεί περίπου ένας τόνος, όμως νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ποσότητα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη, έως και εξαπλάσια ή επταπλάσια. Οι πηγές σημειώνουν ότι δεν υπήρχε προκαθορισμένο λιμάνι εκφόρτωσης στην Ευρώπη.

Συλλήψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Πέντε μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί, ενώ άλλα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, συνελήφθησαν στην Ελλάδα. Οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποιήθηκαν σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Το πλοίο ρυμουλκείται στον Ατλαντικό Ωκεανό, υπό τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχει στις επιχειρήσεις εδώ και δύο ημέρες. Αναμένεται να αγκυροβολήσει σε λιμάνι για την επίσημη καταμέτρηση των ναρκωτικών και τη μεταφορά των συλληφθέντων στην Ελλάδα.

Διεθνής συνεργασία

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών με τις αμερικανικές Αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση.