Μια απολυμένη υπάλληλος στη δημόσια υγεία, ένας εκτροφέας κουνουπιών και ένα μωρό που σώθηκε με γονιδιακή θεραπεία είναι μόνο μερικοί από τους αξιοσημείωτους ανθρώπους που επιλέχθηκαν για τη λίστα του Nature.

Η λίστα με τους 10 κορυφαίους του περιοδικού Nature αναγνωρίζει σημαντικές επιστημονικές τάσεις και ανακαλύψεις κατά τη διάρκεια ενός έτους και αφηγείται τις ιστορίες των εμπλεκομένων. Η λίστα, που αποτελεί θεσμό για την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, περιλαμβάνει ερευνητές, πρωτοπόρους αλλά και ανθρώπους που άλλαξαν με τον δικό τους τρόπο το τοπίο της επιστημονικής έρευνας και της δημόσιας υγείας. Η φετινή επιλογή αναγνωρίζει επιστήμονες που ερευνούν τα πιο απομακρυσμένα σημεία του Σύμπαντος και τα βαθύτερα σημεία του ωκεανού, καθώς και μια δημόσια υπάλληλο που υπερασπίστηκε τεκμηριωμένα την πολιτική δημόσιας υγείας εν μέσω μιας τεράστιας αναταραχής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν:

Η Susan Monarez, η πρώην διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), που παραιτήθηκε μετά από έντονες πολιτικές διαμάχες, αναγνωρίζεται για τη στάση της υπέρ της επιστημονικής ακεραιότητας.

Ο Achal Agrawal, αναδείχθηκε για τον ρόλο του στην αποκάλυψη υψηλών ποσοστών ανακλήσεων επιστημονικών δημοσιεύσεων στην Ινδία, προκαλώντας ευρύτερη συζήτηση για την ακεραιότητα της έρευνας.

Ο Tony Tyson, ο φυσικός πίσω από το νέο Αστεροσκοπείο Vera Rubin, που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το σύμπαν χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής.

Η Precious Matsoso που συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας διεθνούς θεραπευτικής στρατηγικής. Υπήρξε κεντρική διαπραγματεύτρια στην παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών.

Η Sarah Tabrizi, πρωτοπόρος στη νευροεπιστήμη που ηγείται των κλινικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της νόσου Huntington, ανοίγοντας νέους δρόμους θεραπείας.

Η Mengran Du, η Κινέζα ερευνήτρια που με την ομάδα της αποκάλυψε άγνωστα, βαθιά ζωικά οικοσυστήματα (9000 μ. κάτω από τη θάλασσα), καταγράφοντας είδη που δεν είχαν ξαναδεί οι επιστήμονες.

Ο Luciano Moreira, ο εντομολόγος που πολεμά τις ασθένειες. Στη Βραζιλία, ο Moreira εργάζεται με εκτεταμένες εκτροφές κουνουπιών για την αντιμετώπιση των φορέων ασθενειών όπως ο ιός του Ζίκα και του δάγκειου πυρετού.

Ο Liang Wenfeng, ο Κινέζος «μάγος» των οικονομικών, ιδρυτής της DeepSeek, μιας εταιρείας που συνδέει επενδύσεις με τεχνολογική καινοτομία, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ιδιωτικής καινοτομίας στην επιστήμη.

Η Yifat Merbl, η οποία ανακάλυψε μια πτυχή του ανοσοποιητικού που κρύβεται στα κυτταρικά «σκουπίδια». Συγκεκριμένα, έφερε στο φως νέες πτυχές της λειτουργίας των πεπτιδίων και των ανοσολογικών μηχανισμών, ανοίγοντας νέες επιστημονικές συζητήσεις.

Ο KJ Muldoon είναι το βρέφος που άλλαξε την ιατρική. Σε ηλικία μόλις έξι μηνών έγινε το πρώτο άτομο που έλαβε μια υπερ-εξατομικευμένη CRISPR γονιδιακή θεραπεία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ιατρική ακριβείας και ανοίγοντας δρόμους για θεραπείες σπάνιων γενετικών ασθενειών.

Όμως και η χρονιά που έρχεται αναμένεται να μας εκπλήξει για αυτό το Nature δεν περιορίζεται στο σήμερα, αλλά παρουσιάζει επίσης νέα ταλέντα για το 2026, όπως τον Ριντ Γουάιζμαν της NASA και άλλους πρωτοπόρους, υπογραμμίζοντας την αντίληψη ότι η επιστήμη είναι διαρκής κίνηση προς το μέλλον.

Η φετινή λίστα Nature’s 10 αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο όχι μόνο τις κορυφαίες επιστημονικές επιδόσεις, αλλά και το πώς η έρευνα, η καινοτομία και ακόμη και οι κοινωνικές και ηθικές επιλογές επηρεάζουν την πορεία της ανθρωπότητας. Από την εξερεύνηση του σύμπαντος και των ωκεανών μέχρι τα μικρότερα μόρια στο σώμα μας, το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά ορόσημο για την επιστήμη.