Τι ισχύει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μόνο λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη του εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων για τα φετινά Χριστούγεννα, με τους καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους με ευέλικτο ωράριο ενόψει των γιορτών.

Από την Πέμπτη 11.12.2025, οπότε και ξεκινά και το εορταστικό ωράριο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Συγκεκριμένα:

Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00

Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00

Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00

Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00

Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00

Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00

Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00

Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00

Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Όπως έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη.

Συγκεκριμένα:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Τι ισχύει για τη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.