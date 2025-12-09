Οι πιο δημοφιλείς ταινίες της χρονιάς στο IMDb αποδεικνύουν ότι το Netflix κάνει λάθος για τον κινηματογράφο.

Ενώ το Netflix επιδιώκει να εξαγοράσει την Warner Bros. και αναπόφευκτα να αλλάξει για πάντα το τοπίο της κινηματογραφικής εμπειρίας, το 2025 απέδειξε ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία της παρακολούθησης μιας ταινίας στον κινηματογράφο.

Δεν είναι μυστικό ότι η Warner Bros. είχε μια από τις καλύτερες χρονιές όλων των εποχών, και μέρος αυτού οφείλεται σε ένα γεμάτο και πλούσιο πρόγραμμα ταινιών που ο κόσμος έσπευσε στις αίθουσες για να απολαύσει.

Σύμφωνα με νέο απολογισμό για το 2025, το κοινό εξακολουθεί να προτιμάει πάνω απ' όλα τις ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους και αυτό είναι κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρο.

Συγκεκριμένα, το IMDb κυκλοφόρησε τις πιο δημοφιλείς ταινίες του για το 2025, με ταινίες όπως οι: Superman, Weapons, Sinners και One Battle After Another να κυριαρχούν στη λίστα. Εκτός από την ξεκάθαρη κυριαρχία της Warner Bros., αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ταινία που φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα, κυκλοφόρησε αποκλειστικά στους κινηματογράφους και συγκαταλέγεται στις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς.

Στην πραγματικότητα, μόνο δύο από τις δέκα ταινίες που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα ήταν ταινίες που κυκλοφόρησαν απευθείας σε streaming, και οι δύο από το Netflix.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο ήταν ένας από τους λίγους τίτλους του streamer που κυκλοφόρησε (και) στους κινηματογράφους.

Δείτε τη δεκάδα των κορυφαίων ταινιών στο IMDb για το 2025

Superman Weapons Sinners One Battle After Another Jurassic World: Rebirth Frankenstein Happy Gilmore 2 Thunderbolts* Mission: Impossible - The Final Reckoning F1: The Movie

Τα παραπάνω στοιχεία είναι μια βροντερή απάντηση στις προηγούμενες δηλώσεις του Τεντ Σαράντος του Netflix, ο οποίος στα μέσα του 2025 είχε πει ότι το streaming «έσωζε το Χόλιγουντ», καθώς τα ταμεία κατέγραφαν ιστορικά χαμηλά νούμερα για ένα διάστημα. Στην πραγματικότητα, πίστευε ότι η κινηματογραφική εμπειρία ήταν μια «ξεπερασμένη» έννοια.

Αν και η συμφωνία Netflix-Warner Bros., δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, τα σημάδια είναι ανησυχητικά για πολλούς. Θα θάψει η εξαγορά τον κινηματογράφο όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα; Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα παραμείνει αναπάντητο για λίγο, αλλά είναι δύσκολο να μην λάβουμε υπόψη τις μέχρι τώρα ενέργειες και δηλώσεις του ίδιου του Netflix...