Όλες οι νέες ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την τελευταία κινηματογραφική Πέμπτη του Ιανουαρίου.

Το αριστουργηματικό Sirāt, το οποίο έχει αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, η νέα περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ με όλα τα κλισέ που λατρεύουν οι φαν του είδους, το ντοκιμαντέρ της Εύας Στεφανή για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, και το νέο δράμα πάνω στο δύσκολο -και επίκαιρο- θέμα της συνεπιμέλειας, είναι ορισμένες από τις νέες ταινίες που έρχονται σήμερα στις ελληνικές αίθουσες και αξίζουν την προσοχή μας.



Επίσης, ανάμεσα στις νέες πρεμιέρες είναι η ιστορία του Αγίου Παϊσίου, με σκηνές που δεν παίχτηκαν στην τηλεόραση.

Το Καταφύγιο (Shelter)

H νέα περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ.

Σε ένα απομακρυσμένο παράκτιο νησί, ένας μοναχικός άντρας σώζει ένα νεαρό κορίτσι από μια θανατηφόρα καταιγίδα, βυθίζοντας άθελά του και τους δύο σε κίνδυνο. Αναγκασμένος να βγει από την απομόνωση, εφόσον πρέπει να αντιμετωπίσει το ταραχώδες παρελθόν του και να προστατεύσει το κορίτσι, ξεκινάει μαζί της ένα τεταμένο ταξίδι επιβίωσης και λύτρωσης.

Sirāt

Στην καρδιά των άγριων και απόκοσμων ορεινών τοπίων του νότιου Μαρόκου, ένας πατέρας και ο γιος του ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πηγαίνουν σε ένα ρέιβ πάρτι, για να βρουν την κόρη και αδελφή αντίστοιχα, η οποία έχει χαθεί μυστηριωδώς πριν από μήνες, σε ένα παρόμοιο πάρτι. Ωθούμενοι από τη μοίρα, αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια ομάδα ρέιβερς στην αναζήτηση ενός τελευταίου πάρτι που θα γίνει στην έρημο, με την ελπίδα να είναι εκεί.​



Η ταινία που συγκλόνισε στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Οσκαρ και συζητήθηκε όσο καμιά άλλη, το εκστατικό, υπερβατικό «Sirât» που από το πρώτο δευτερόλεπτο σε πιάνει από τον λαιμό και δεν σε αφήνει ούτε μετά το τέλος της προβολής, έρχεται να μας καθηλώσει. ​

Μια ταινία φτιαγμένη για την αίθουσα, το αγωνιώδες αυτό οδοιπορικό μέσα στην έρημο που οδηγεί προς μια εσωτερική υπέρβαση, πρόκειται οπωσδήποτε για την καλύτερη στιγμή του Oliver Laxe.

Σας Πιστεύουμε (We Believe You)

Η Αλίς καταθέτει σε έναν δικαστή, γνωρίζοντας ότι δεν πρέπει να κάνει κανένα λάθος. Πρέπει να υπερασπιστεί τα παιδιά της, καθώς κρίνεται η κηδεμονία τους. Θα μπορέσει να τα προστατεύσει από τον πατέρα τους πριν να είναι αργά;

«Το συγκλονιστικό ντεμπούτο των Σαρλότ Ντεβιλέρ και Αρνό Ντουφέι ενσαρκώνει όλες τις εντάσεις που προκαλεί μια δικαστική ακροαματική διαδικασία από την οποία εξαρτώνται ζωές. Απόλυτα εστιασμένη, πυκνογραμμένη και με αλάνθαστες ερμηνείες, η ταινία σε κρατάει στην άκρη της θέσης σου όπως ένα συναρπαστικό θρίλερ. Η επίδραση είναι ακόμα πιο βαθιά καθώς εξερευνά το νομικό σύστημα μέσα στο οποίο τα θύματα παλεύουν να ακουστούν και να γίνουν πιστευτά.

Η Καρδιά του Ταύρου

Η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή ακολουθεί επί δύο χρόνια με την κάμερά της τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του, στην προετοιμασία και την περιοδεία του έργου Εγκάρσιος Προσανατολισμός, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ είναι «γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής.

Yunan

Ένας σύριος λογοτέχνης που στα όνειρά του ταλανίζεται από μια κρυπτική παραβολή, βλέπει τη μοναξιά του να εκδηλώνεται σε συγγραφικό αδιέξοδο. Απογοητευμένος αποφασίζει να αποσυρθεί σε ένα απομακρυσμένο νησί κοντά στη Β. Θάλασσα, όπου μόνοι κάτοικοι είναι μια αινιγματική γυναίκα (η θρυλική Χάνα Σιγκούλα σε μια ακόμη σπουδαία ερμηνεία) και ο άξεστος γιος της.

Παρά την αρχική δυσπιστία του, η μυστηριώδης αυτή συνάντηση θα αποβεί καθοριστική για τη ζωή του.

Άγιος Παΐσιος

Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου, κατά κόσμον Αρσενίου Εζνεπίδη, στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου ξεριζώνεται και παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα.

Ο μικρός Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου με τη γιαγιά του και τη μητέρα του, οι οποίες του μεταδίδουν τη βαθιά τους πίστη στον Χριστό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μεγαλώνει με τις ιστορίες για τον Άγιο Αρσένιο και μέσα του φουντώνει η επιθυμία από μικρή ηλικία να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή.

Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως ασυρματιστής. Με την αποστράτευσή του επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Σύντομα, όμως, επιστρέφει στην Κόνιτσα για οικογενειακούς λόγους και παραμένει εκεί για τρία χρόνια.

Αναχωρεί οριστικά για το Άγιον Όρος τον Μάρτιο του 1953 και καταλήγει στη Μονή Εσφιγμένου. Έπειτα από τρία χρόνια βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέου, όπου γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Στέλνει μια φωτογραφία του στη μητέρα του με την οποία την αποχαιρετά και της λέει ότι για μάνα του πια θα έχει την Παναγία.

Για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη και με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση.

Πρωταγωνιστούν: Προκόπης Αγαθοκλέους, Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης.

ΟνειροΖωάκια: Η Ταινία (Dream Animals: The Movie)

Η θρυλική σειρά μπισκότων «DreamAnimals», που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών σε πάνω από 20 χώρες, μεταφέρεται πρώτη φορά στον κινηματογράφο σε μια θεαματική CGI περιπέτεια για όλη την οικογένεια.

Στη Γλυκοχώρα, όπου άνθρωποι και γλυκά ζουν αρμονικά, το συγκρότημα «ΟνειροΖωάκια» βρίσκεται στο απόγειο της δόξας του. Όμως, η εμφάνιση του γιγάντιου Βασιλιά Γκόττον, ενός πανίσχυρου κακού από μαλλί τής γριάς που θέλει να εξαλείψει όλα τα υπόλοιπα γλυκά, διαταράσσει την ειρήνη. Όταν η νέα σταρ της ομάδας, η Πηγασούλα, φυλακίζεται, τα δειλά αλλά αξιαγάπητα ζωάκια αναγκάζονται να αναλάβουν μια φαινομενικά αδύνατη αποστολή για να τη σώσουν και να επαναφέρουν την ισορροπία στον κόσμο.

