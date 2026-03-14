«And the Oscar goes to...», θα το μάθουμε σε λίγες ώρες.

H αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει. Την Κυριακή, 15 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα), η Ακαδημία θα βραβεύσει τις καλύτερες ερμηνείες, την καλύτερη σκηνοθεσία και φυσικά την κορυφαία ταινία της περασμένης χρονιάς.

Το «Sinners» (Αμαρτωλοί), αναδείχτηκε σε μεγάλο φαβορί με το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων, γράφοντας ιστορία καθώς έγινε η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα Όσκαρ. Ακολουθούν οι ταινίες: «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με 13 υποψηφιότητες, «Frankenstein», «Συναισθηματική Αξία» και «Marty Supreme» με 9 και «Άμνετ» με 8. Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας διεκδικεί επίσης και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία συγκεντρώνει συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες.

Σημειώνεται επίσης, ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Dolby Theatre θα είναι δρακόντειαμέτρα ασφαλείας στο Dolby Theatre θα είναι δρακόντεια, μετά την προειδοποίηση του FBI για πιθανή «επίθεση» με ιρανικά drones.

Πριν από τη μεγαλύτερη και πιο λαμπερή νύχτα του Χόλιγουντ, συγκεντρώνουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε. από τους υποψήφιους μέχρι τους παρουσιαστές και πώς να παρακολουθήσετε την τελετή απονομής.

Πότε είναι η τελετή απονομής των Όσκαρ 2026

Τα 98α Όσκαρ θα διεξαχθούν στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες στις 15 Μαρτίου 2026, ξεκινώντας στις 7 μ.μ. ET/4 μ.μ. PT. (ώρα Ελλάδος

Ποιος είναι ο παρουσιαστής

Ο βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος, παραγωγός και κωμικός Κόναν Ο' Μπράιεν επιστρέφει στη σκηνή των Όσκαρ για δεύτερη συνεχή χρονιά, ως οικοδεσπότης της 98ης τελετής απονομής.

Ποιοι θα παρουσιάσουν βραβεία

Βραβεία θα παρουσιάσουν αρκετοί περσινοί νικητές των Όσκαρ και διάσημοι ηθοποιοί όπως οι Ντέιμι Μουρ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Νικόλ Κίντμαν, Άν Χάθαγουεϊ, Πολ Μεσκάλ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Κρις Έβανς, Ζόι Σαλντάνια, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κίραν Κάλκιν, Τσάνινγκ Τάτουμ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τσέις Ινφίνιτι, Μάικι Μάντισον, Έιντριεν Μπρόντι, κ.ά.

Ποιοι θα τραγουδήσουν ζωντανά

Οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στη φετινή τελετή είναι οι: Josh Groban, Misty Copeland, Miles Caton και Raphael Saadiq, καθώς και οι τραγουδίστριες του «Golden» Kim Eun-jae (EJAE), Audrey Nuna και Rei Ami.

Ποια είναι η νέα κατηγορία που θα παρουσιαστεί στη φετινή τελετή

Μια νέα κατηγορία κάνει το ντεμπούτο της στα φετινά Όσκαρ. H κατηγορία Καλύτερου Casting ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2024 και αφορά τις ταινίες του 2025.

Αφιερώματα σε Ρέντφορντ και Ράινερ

Ξεχωριστή θέση στη φετινή τελετή θα έχουν τα αφιερώματα σε δύο εμβληματικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή: τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Ρομπ Ράινερ, με τη συμμετοχή διάσημων σταρ όπως η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, Μπίλι Κρίσταλ, Μεγκ Ράιαν και άλλοι.

Τα μέτρα ασφαλείας στα Όσκαρ

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Dolby Theatre και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από το θέατρο και το κόκκινο χαλί των Όσκαρ, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παρευρισκομένων, μετά την προειδοποίηση του FBI για πιθανή «επίθεση» με ιρανικά drones.

Το LAPD ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περίπου 1.000 ιδιωτικοί αστυνομικοί θα είναι σε υπηρεσία στο Dolby Theatre στη Λεωφόρο Χόλιγουντ. Θα αναπτύξει επίσης ένστολους αξιωματικούς, κάμερες παρακολούθησης και drones και θα ενεργοποιήσει τις ειδικές του μονάδες, όπως η SWAT και τα σκυλιά ανίχνευσης βομβών.

Ακόμα, έχει οριστεί μια ζώνη ενός μιλίου γύρω από το Dolby Theatre και οποιοδήποτε άτομο ή αυτοκίνητο προσπαθήσει να εισέλθει, θα ελεγχθεί.

Τέλος, μόλις ξεκινήσει η τελετή των Όσκαρ, ο χώρος θα κλειδώσει.

{https://youtu.be/hZb7pyPHdQw?si=Rs-dEKRyRXAcicDJ}

Τηλεοπτική μετάδοση

Η τελετή απονομής των Βραβείων Οσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και την πλατφόρμα streaming Ηulu. Στην Ελλάδα θα ξεκινήσει στη 01.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/03) και θα την παρακολουθήσουμε αποκλειστικά μέσω του COSMOTE CINEMA OSCARS, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.