Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με τρεις, μόνο, νέες ταινίες και αρκετές επανεκδόσεις θρυλικών ταινιών.

Τρεις (μόνο) νέες ταινίες και αρκετές επανεκδόσεις (διαμαντάκια), κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 11 Ιουνίου και αναμένεται να ανεβάσουν τα ταμεία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ που με την πολυσυζητημένη Ημέρα Αποκάλυψης επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία και τους εξωγήινους.



Ξεχωρίζει επίσης, Ο Ξένος που βασίζεται στο πασίγνωστο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμύ, ενώ στους φαν του τρόμου θα αρέσει το έξυπνο και ανατριχιαστικό ιταλικό θρίλερ Το Ιερό Αγόρι.



Οι σινεφίλ θα απολαύσουν τις επανεκδόσεις των κλασικών: «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ και «Blow-Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι, ενώ επανακυκλοφορούν Οι Άλλοι με τη Νικόλ Κίντμαν και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Στίβεν Σόντεμπεργκ, Σεξ, Ψέματα και Βιντεοταινίες.

Ημέρα Αποκάλυψης (Disclosure Day)

Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία και τους εξωγήινους, ένα κινηματογραφικό είδος που γνωρίζει καλά, και μας παρουσιάζει την καλύτερη ταινία του τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με τον ξένο Τύπο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Έμιλι Μπλαντ (Oppenheimer, A Quiet Place), Τζος Ο’Κόνορ (Challengers, The Crown), Κόλιν Φερθ (The King’s Speech, σειρά ταινιών Kingsman), Ίβ Χιούσον (Bad Sisters, The Perfect Couple) και Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin).

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Το σενάριο, που είναι βασισμένο σε ιστορία του Σπίλμπεργκ υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ.

{https://youtu.be/KtNye1JrScg?si=X64sibCFqo8RLpq7}

Ο Ξένος (The Stranger)

Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Φρανσουά Οζόν.

1938. Ο Μερσώ, ένας ήσυχος και ταπεινός υπάλληλος στις αρχές της δεκαετίας των τριάντα του, παρευρίσκεται στην κηδεία της μητέρας του χωρίς να δακρύσει.



Την επόμενη μέρα, ξεκινά μια χαλαρή σχέση με τη Μαρί, μια συνάδελφο. Γρήγορα επιστρέφει στην συνηθισμένη του ρουτίνα.



Ωστόσο, η καθημερινότητά του σύντομα θα διαταραχθεί από τον γείτονά του, τον Ρεϊμόν Σιντές, ο οποίος εμπλέκει τον Μερσώ στις σκιερές του υποθέσεις - μέχρι που μια καυτή μέρα, ένα τραγικό γεγονός συμβαίνει σε μια παραλία...

{https://youtu.be/ZUiW2o8ixjs?si=Y-qKiseEfz_Rf_tE}

Το Ιερό Αγόρι (Holy Boy)

Στο πιο ευτυχισμένο χωριό της Ιταλίας, ένας δάσκαλος βασανισμένος από το παρελθόν του ανακαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό πίσω από τις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις, όπου οι κάτοικοι αναζητούν θεραπεία μέσα από την αγκαλιά ενός έφηβου αγοριού.

{https://youtu.be/Sw8LygSFTso?si=OMo3qV2x_xAsSuUO}