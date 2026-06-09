Οι 10 ταινίες που είδαμε περισσότερο στα θερινά σινεμά το τετραήμερο 4 έως 7 Ιουνίου 2026.

Ο τρόμος φαίνεται να κυριαρχεί στα θερινά σινεμά. Το «Scary Movie 6» μονοπώλησε το ενδιαφέρον των θεατών, καθώς για πολλούς η παρωδία τρόμου θεωρείται ιδανική και επιλογή για ένα χαλαρό καλοκαιρινό βράδυ σε κάποιο θερινό σινεμά. Η έκτη ταινία του franchise σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του ελληνικού box office, από το πρώτο τετραήμερο της κυκλοφορίας της, κοβόντας κάτι παραπάνω από 21.000 εισιτήρια, από τα συνολικά 87.207 εισιτήρια που κόπηκαν το τετραήμερο 4 έως 7 Ιουνίου 2026.



Τη σκυτάλη παίρνει ο ψυχολογικός τρόμος με το viral φαινόμενο που ακούει στο όνομα «Backrooms» να συνεχίζει να κρατάει γερά και να ακολουθεί στη δεύτερη θέση της λίστας ξεπερνώντας πλέον τα 56.000 εισιτήρια, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνει η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Πικρές Γιορτές» που έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη Πέμπτη.



Γερά κρατάει και το σίκουελ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και μετά από έξι εβδομάδες κυκλοφορίας, τερματίζει στην τέταρτη θέση του Top 10, ξεπερνώντας (συνολικά) τα 228.000 εισιτήρια.



Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ελληνικά «Ελλαδα 3.0» και «Μικρές Ανάσες» βρήκαν επίσης μια θέση στη δεκάδα, καταλαμβάνοντας την όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα.

Όλα αυτά συμβαίνουν εν αναμονή της νέας, πολυσυζητημένης ταινίας «Ημέρα Αποκάλυψης» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος μετά από χρόνιοα επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία και τους εξωγήινους και προκαλεί αίσθηση.

{https://youtu.be/6H5BgthblCw?si=Y6WoqbIg2f9OvD5g}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 4 έως 7 Ιουνίου 2026